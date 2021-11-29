《美元走勢－羅明立》除非避險需求續升，美元兌日圓跌幅應有限

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒１６ １１３﹒８８ １１２﹒９９

歐元╱美元 １﹒１２８１ １﹒１２７ １﹒１２７３

英鎊╱美元 １﹒３３３６ １﹒３３４２ １﹒３３２７

美元╱瑞郎 ０﹒９２５６ ０﹒９２６３ ０﹒９２４２

美元╱港元 ７﹒７９９４ ７﹒７９９７ ７﹒７９７０

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《美元走勢》上周五（２６日）感恩節美國多個交易所提早休市，本以為金融市場會淡靜度

過，卻出現極端波動行情。南非科學家發現新型變種病毒，指其可能避開人體的免疫反應並且更

具傳播性，加上歐洲疫情嚴重，新變異病毒令市場避險情緒升溫，美國１０年期國債收益率一度

下跌至１﹒４８３％，創下２０２０年３月以來最大單日跌幅。近日持續疲弱的日圓快速反彈，

美元跌至１１３，同為避險商品的黃金卻未見受惠，非美貨幣則普遍有所反彈，當中以歐元反彈

力度較強，曾經升至１﹒１３３０。擔心經濟復甦受變種病毒影響，加上美國帶頭可能釋出石油

儲備，美國原油期貨單日跌近１３％。美股亦顯著下挫。

鮑威爾被提名連任，市場認為聯儲局可能維持較鷹派的收水步伐，１１月的會議紀要指多位

官員認為，如果通脹居高不下，他們將對加快縮減債券購買計畫持開放態度，並可能需要提早加

息。因此，雖然上周五美匯出現大幅調整，但應該不會改變基本面的優勢，短期支持在

９５﹒５０，即２０天平均線９５﹒３０附近。美元兌日圓已跌至５０天線的１１３﹒２０，亦

接近１１月９日的低位１１２﹒７０，除非避險需求繼續上升，否則跌幅應有限。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出日圓 １１３﹒００ １１４﹒３０ １１２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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