【ＥＳＧ】恒指公司推ＥＳＧ篩選指數、低碳指數及可持續發展指數

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指公司今日推出三項新指數，包括恒指ＥＳＧ篩選指數、恒

指低碳指數及恒指可持續發展指數，旨在透過國際視角將ＥＳＧ、低碳元素等加入恒生指數中。

其中恒指低碳指數有６０隻成份股，納入股份全部為藍籌股，ＥＳＧ篩選指數有５８隻成份

股，可持續發展指數則有５４隻成份股。（ｃｗ）

