【ＥＳＧ】恒指公司料市場會研究推出新指數的投資產品

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指公司今日推出三項新指數，包括恒指ＥＳＧ篩選指數、恒

指低碳指數及恒指可持續發展指數，旨在透過國際視角將ＥＳＧ、低碳元素等加入恒生指數中。

當中，恒指ＥＳＧ篩選指數有５８隻成份股，剔除政策方面，剔除從煤炭、煙草，爭議性武

器所產生之收入達指定百分比的公司，以及剔除被評為違背聯合國全球契約原則的公司。成份股

比重上限為８％，成份股檢討周期及定期指數調整為每季度。

至於恒指低碳指數有６０隻成份股，基礎指數為恒生指數，納入股份全部為藍籌股，以企業

碳排放強度為調整因子，成份股比重上限為８％，主動權重限制為正負０﹒５％，成份股檢討周

期及定期指數調整為每季度。截至２０２１年９月，「恒指低碳指數」的碳強度加權平均值較恒

生指數低６６﹒７％。至於恒指可持續發展指數方面，則有５４隻成份股。



＊已有１６條相關指數，滿足投資者對可持續金融產品需求＊



恒指公司行政總裁巫婉雯表示，隨著可持續投資策略備受關注，更多投資者願意將可持續考

量因素納入其投資及決策過程。她指出，恒指ＥＳＧ篩選指數和恒指低碳指數的推出，標誌著恒

指公司致力於構建各項指數產品，以滿足投資者對愈趨成熟的可持續金融產品的需求。她續指，

這些新指數，將為冀在低碳及綠色經濟轉型中尋求投資機遇的在岸和離岸投資者帶來可投資基準

。

巫婉雯指出，計及今天推出的３條新指數，總共有１６條相關指數，已有７條指數有投資產

品如結構性產品、指數基金及強積金產品，據了解市場上對新指數有很強的反應，相信亦會研究

發行相關產品。她續指，於２０２１年１２月６日加入恒生指數的四隻成份股亦會在同日被納入

這些新指數，未來亦計劃推出更多相關指數。（ｃｗ）

