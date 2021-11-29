《港元匯率》港匯一度跌至７﹒７９９８，為近兩年來最弱

《經濟通通訊社２９日專訊》據《彭博》報價系統顯示，港元匯價於今日下午一時半低見
７﹒７９９８兌１美元，較前收市價下跌約０﹒０１８％，為２０１９年１２月以來最弱，港元
最新報７﹒７９９６，仍跌０﹒０１５％。
星展銀行財資市場部董事總經理王良享早前表示，港匯近日走軟，主要與市場對美國聯儲局
提前加息的預期有關。（ｃｌ）
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