《港元匯率》港匯一度跌至７﹒７９９８，為近兩年來最弱

《經濟通通訊社２９日專訊》據《彭博》報價系統顯示，港元匯價於今日下午一時半低見

７﹒７９９８兌１美元，較前收市價下跌約０﹒０１８％，為２０１９年１２月以來最弱，港元

最新報７﹒７９９６，仍跌０﹒０１５％。

星展銀行財資市場部董事總經理王良享早前表示，港匯近日走軟，主要與市場對美國聯儲局

提前加息的預期有關。（ｃｌ）

