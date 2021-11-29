【夜期時段】１２月期指報２３７５５點，升２３點，低水９７點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，１２月期指在夜期時段開市報２３７３５點，

升３點，低水１１７點，最新報２３７５５點，升２３點，低水９７點，合約成交６４０張。

１２月國指期貨在夜期時段開市報８４７７點，升２點，低水２１點，最新報８４８７點，

升１２點，低水１１點，合約成交５２３張。

