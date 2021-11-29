《再戰明天》鮑威爾耶倫出席參院聽證會，歐元區公布１１月ＣＰＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》鮑威爾耶倫出席參院聽證會，及歐元區公布１１月ＣＰＩ，料

為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間３０日１０：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在ＡＣＩ

澳洲大會發表非正式談話。晚上１１：００ｐｍ，美聯儲主席出席美國鮑威爾與財長耶倫參議院

金融委員會聽證會，討論ＣＡＲＥＳ法案。



＊中國公布１１月ＰＭＩ，本港１０月零售銷售＊



在數據方面，３０日７：３０ａｍ，日本公布１０月失業率，料維持於２﹒８％。

７：５０ａｍ，日本公布１０月工業生產，年率跌幅料由２﹒３％擴大至４﹒４％，月率料由下

滑５﹒４％升上１﹒９％。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月建築許可，月率跌幅料由４﹒３％收

窄至２％。９：００ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至４９﹒６

；１１月非製造業採購經理人指數料由５２﹒４降至５１﹒４；１１月綜合採購經理人指數。

１：００ｐｍ，日本公布１０月新屋動工，年率料由４﹒３％升上５﹒４％。４：３０ｐｍ，香

港公布１０月零售銷售。６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數，月率料由０﹒８％

逆轉至下滑０﹒２％，年率料由４﹒１％升上４﹒３％；１１月核心消費者物價指數年率料由

２％升上２﹒２％。１０：４５ｐｍ，美國公布１１月芝加哥採購經理人指數，料由６８﹒４降

至６７。

在本港，明日公布業績的公司有：楓葉教育（０１３１７）、立德教育（０１４４９）、中

國旺旺（００１５１）、成實外教育（０１５６５）、辰林教育（０１５９３）、博駿教育

（０１７５８）、天立教育（０１７７３）、新高教（０２００１）、大快活（０００５２）、

光正教育（０６０６８）、宇華教育（０６１６９）、寶尊電商（０９９９１）。（ｗａ）

