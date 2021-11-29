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29/11/2021 10:46

【國安立法】傳簡啟恩接任警務處國安處長呼聲高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據本地媒體《香港０１》引述消息報道，原位於國安處梯隊第
三把交椅的簡啟恩，料將坐正國安處處長一職，報道亦指，警方國安處原處長蔡展鵬被調離後，
國安處處長一職在政府電話簿上至今顯示為「（懸空）」（ｂｎ）（ｚｚ）

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