【國安立法】傳簡啟恩接任警務處國安處長呼聲高

《經濟通通訊社２９日專訊》據本地媒體《香港０１》引述消息報道，原位於國安處梯隊第
三把交椅的簡啟恩，料將坐正國安處處長一職，報道亦指，警方國安處原處長蔡展鵬被調離後，
國安處處長一職在政府電話簿上至今顯示為「（懸空）」（ｂｎ）（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告29/11/2021
【大行炒Ｄ乜】摩通降航運股目標 野村降美團5%目標
|開市Good Morning29/11/2021
溫傑：變種病毒對全球經濟復甦影響微 港股短期下跌空間不大
|財經熱話29/11/2021
【陶觀天下】病毒變異市場震驚 鮑伯連任政策飄忽
|財經熱話29/11/2021
【虛幣世界】加密貨幣自感恩節起反彈，新病毒無礙幣價攀升
|財經熱話26/11/2021
【內房困局】政策縱放鬆隱患卻未除 惟可留意中海外潤地及龍湖
|中國故事26/11/2021
《神州經脈》騰訊阿里掃碼支付遭監管 滴滴美股或退市 滬指收跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰