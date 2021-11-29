【通關在望】消息：通關延至１２月下旬，力爭名額多於１０００個

《經濟通通訊社２９日專訊》本港傳媒引述消息報道，香港和內地通關可能延至１２月下旬

才有望啟動，然而香港健康碼對接問題，北京和港府經已一致認同，目前港府正努力爭取談妥餘

下多個項目，首先是每日名額不止１０００個，希望能維持最初港府建議的５０００至６０００

個，實施日期務求在聖誕或大除夕前落實。



＊下月選舉口岸設票站，通關有交叉風險＊



《香港０１》報道，通關延期可能涉及多個不同原因。首先是即將舉辦的立法會選舉，將在

三個出入境口岸設立投票箱，供內地港人前赴口岸票站「閉環式投票」，投完票即返回內地而免

檢疫。立法會選舉日為１２月１９日，倘若「小通關」於下月初實施，１９日當日口岸可能出現

數以萬計港人「南下」現身於口岸之同時，又遇上逾千「北上」獲取小通關名額的港人，一旦出

現交叉風險，後果不可收拾。

另有消息人士透露，內地當局未對新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ作任何定性，相信現有疫苖仍

足以應對各種變種病毒，故Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒並非主因。至於另有質疑是由於港康碼需要「儲

夠」１４日行蹤紀錄，方可生效，但港康碼並未推出，故根本無法在下月上旬落實通關。



＊具體日期須北京審議＊



內地專家小組上周訪港視察，表明滿意香港政府的各項防疫安排。政務司司長李家超率領多

名官員上周四（２５日）到深圳，與內地衞健委專家舉行第二次對接會議，他返港後公開表示，

內地專家確認香港已具備通關的條件，顯示「小通關」僅餘下具體執行的技術安排，包括創科局

即將公布實名制「香港健康碼」，以及港康碼與「安心出行」對接等詳情。

據了解，當局正撰寫具體通關方案，實施日期須交予北京審議，故此１２月初通關的可能性

較之前看淡。（ｈｙ）

