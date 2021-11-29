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29/11/2021 15:54

【新冠肺炎】本港新增３宗輸入個案，包括芬蘭航空機組人員

　　《經濟通通訊社２９日專訊》衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增３宗輸
入個案，全部已接種兩劑新冠疫苗。其中４２歲男子是芬蘭航空（ＦｉｎｎＡｉｒ）機組人員，
他在潛伏期間曾於芬蘭及新加坡逗留；另外，７３歲男患者及６９歲女患者，分別從印度、加拿
大抵港，兩名患者的家人均確診新冠肺炎。
　　另有少於１０宗初步陽性個案。（ｈｙ）

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