【新冠肺炎】陳肇始：明白安心出行令部分人不便，正制訂替代方案

《經濟通通訊社２９日專訊》由下月９日起，市民進入食肆要強制使用安心出行。食物及衞
生局局長陳肇始表示，明白有關措施令部分人不便，正制訂替代方案。
陳肇始表示，相關規定的目的是保護市民，可以讓市民更清楚紀錄自己的行蹤，一旦有確診
個案曾經去過到訪的地點，就可以收到檢測通知。當局有與飲食業界溝通，令業界更掌握做法，
希望到時市民也能遵守規定，提升香港的防疫抗疫能力。（ｈｙ）
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