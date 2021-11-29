【立會選舉】羅湖等三口岸設票站名額１１﹒１萬，周三起登記

《經濟通通訊社２９日專訊》立法會選舉下月舉行。政府較早前表明，將會設立邊境票站，

讓居於內地的港人投票。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府將會在蓮塘、羅湖、福田口岸

設置票站，採閉環式管理。有意投票的選民須預先登記，三個口岸名額共１１﹒１萬個，網上登

記系統將於１２月１日上午９時至１２月８日下午８時啟用。



＊選民必須先選定票站，即日返內地＊



曾國衞表示，內地出入境管制部門已同意在投票日，臨時性啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支

線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸。內地衞生防疫管理部門同意在符合指明的衞生

防疫要求的前提下，獲成功登記的選民如在指定管制站投票站投票後隨即返回內地，可獲豁免內

地的集中隔離或醫學監察安排。

選民於網上登記系統預約時，亦須選擇選舉當天的指定時段（按每小時算）進行投票，以便

有關部門作相應安排及人流管理。



＊全閉環式管理，不設公眾觀察點票＊



票站會採取全閉環式管理，投票時間結束後，投票站會轉變成點票站。除已獲編配到管制站

投票站的選民、候選人或其代理人及參與選務工作的人士外，將嚴禁任何人士進出管制站投票站

範圍，且不設公眾觀察點票的安排。政府指，由於候選人或其代理人可申請進入票站觀察點票過

程，政府認為選舉的公正、公開性已得到充分的保障。

所有參與安排的選民必須預先登記，安排適用於任何已登記為２０２１年立法會換屆選舉地

方選區及功能界別的選民。是次安排只適用於地區直選及功能界別的選民登記在管制站投票站進

行投票，而選舉委員會界別的選民則不適用。（ｈｙ）

