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29/11/2021 16:39

《小傳日記》強力變種Ｏｍｉｃｒｏｎ，全球魚缸也瘋狂！

　　《小傳日記》又有新變種病毒打到嚟！世衛已經正式將病毒「升呢」做「值得關注」，仲改
埋名叫做「Ｏｍｉｃｒｏｎ」。最新香港仲已經出現咗第三宗Ｏｍｉｃｒｏｎ的確診輸入個案，
而且係喺強制檢疫期間發現。而家好多個國家都已經採取禁飛措施，禁止爆發Ｏｍｉｃｒｏｎ的
非洲南部國家航班入境。
　　Ｏｍｉｃｒｏｎ除咗比起其他變種病毒更具傳染性，第一個對Ｏｍｉｃｏｒｎ變種病毒發出
警報的南非醫生透露，感染Ｏｍｉｃｒｏｎ嘅患者癥狀都同平時嘅新冠病毒有唔同，包括係無出
現嗅覺喪失症狀，但係就有強烈疲勞同埋脈搏跳動加快。
　　Ｏｍｉｃｒｏｎ橫空「出世」令全球經濟都大受打擊，上個禮拜花旗「黑色星期五」就真係
畀大瀉嘅油價染黑，布油同紐油都跌超過一成。香江魚缸嘅三桶油今日低開之後，反而有錢流入
撐住，跌幅未算大，全日中石化（００３８６）跌多過１巴仙，報３﹒５２銀；中石油
（００８５７）無升跌，報３﹒４１銀；中海油（００８８３）跌唔夠１巴仙，報７﹒７５銀。
　　上個禮拜五魚缸受Ｏｍｉｃｒｏｎ消息大幅拖累大跌超過６００點，其中一直受制於通關消
息嘅賭仔就跌到攤攤腰，到今日都未爬得番起身；銀娛（０００２７）跌多過５巴仙，報
４３﹒６５銀；金沙（０１９２８）跌多過５巴仙，報１８﹒６８銀；永利（０１１２８）跌多
過７巴仙，報７﹒１９銀。
　　魚缸氣氛差，但總有奇葩；喺疫情恐懼之下，疫苗就變成大家嘅曙光，更加係股海明燈！多
隻疫苗股都即刻有錢追入，連帶全個醫藥板塊都水漲船高；康希諾（０６１８５）升多過４巴仙
，報１６０﹒５銀；騰盛博藥（０２１３７）升多過９巴仙，報４７﹒８５銀；開拓藥業
（０９９３９）升多過兩巴仙，報５８﹒７銀；藥明生物（０２２６９）升挨近３巴仙，報
１０６﹒４銀。
　　疫情又殺到，花旗嗰邊個魚缸都試過大跌千點，但係香江上個禮拜五就已經插唔少，所以今
日跌幅無咁大。但係整體嚟講，未知疫情會點樣發展或會導致股海翻騰，大家投資要小心，請請


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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