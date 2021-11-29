《真知灼見－溫灼培》美元強皆因歐元更弱

《真知灼見》論圖表，美匯指數從２０２０年第三季引申出的雙頭肩底形態，當美匯指數一

旦重返９８指數點水平就基本上把整個形態走完。而到靠近９８指數點或會引發部分投資者獲利

使美元稍弱，但料整體美元上破９８的機會依然存在。



現在最多人談論是面對６﹒２％年通脹率聯儲局明年有機會提早加息，這是市場普遍用來解

釋美元強的原因。但如觀察美國２年期債息，現只為０﹒５３５％，即就是於未來兩年，市場估

聯儲局加息幅度也約只是０﹒５％而已。這與６﹒２％通脹率相距仍甚遠。這加息幅度不單不足

以壓抑通脹，由於通脹是會蠶食貨幣購買力，所以嚴格來說美元是應跌。不過，貨幣是相對的。

美匯指數中並沒有人民幣，歐元及英鎊的佔比就分別達５８％及１２％。當英國面對脫歐後遺症

帶來衝擊而下跌。當歐洲面對難民問題嚴重損害其經濟，加上北溪二號天然管道雖竣工但通氣遙

遙無期，歐洲又爆發嚴峻疫情令人擔心聖誕要否封城等。所以，現在不是美元強，只是歐元英鎊

更弱，造就了強美元假像。



回觀本周值得留意的經濟數字主要有兩。本周二（３０日）歐元區將公布１１月以消費物價

指數衡量的通脹率。回憶１０月份當地年通脹率就高企４﹒１％，遠高於歐央行制定的２％目標

。上周，歐央行行長拉加德還重申，堅信歐洲現時出現於歐洲的通脹屬短暫性質，明年將會回落

。假使本周公布的１１月通脹數字進一步大幅上揚，料將嚴重影響歐央行的公信力。另一點值得

留意，德國社民黨新政府，正計劃把德國的最低工資調升上每小時１２歐元，升幅達２５％。有

關方案已定下，唯獨未落實執行時間表。可想像，若德國把最低工資調升，其他歐元區成員國定

當仿效，屆時整個歐元區的通脹率將難回落。



至於本周經濟數字公布的另一重頭戲相信將離不開周五（３日）美國公布的１１月就業報告

。面對聯儲局開始減買債，市場關注美國的就業市場情況。據路透綜合市場估計，美國１１月非

農職位有機會增加５６３０００名，失業率則有機會略見回落至４﹒５％（前值為４﹒６％），

而平均時薪按年比預期為５％（前值為４﹒９％）。假若屬實，或能增強市場對聯儲局加快收緊

買債規模預期。不過，現在出現了Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒，或一切將出現變數。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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