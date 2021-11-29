【新冠肺炎】Ｏｍｉｃｒｏｎ震散環球股市，專家未太悲觀

南非發現新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ爆發，掀起環球市場恐慌。投資界認為，港股已初步反

映悲觀預期，考慮恒指估值，及環球應對變種病毒有經驗，料恐慌不會蔓延，即使港股再創今年

低，亦不代表基本面會完全逆轉。



＊大華繼顯：不排除破底無礙基本面＊



恒指上周五（２６日）收跌６５９點或２﹒６７％，跌幅較美股３大指數的２﹒２３％至

２﹒５３％為深，下探１０月初低位２３６８１點。大華繼顯研究部策略師葉國邦認為，悲觀預

期已初步在港股反映，包括新病毒傳染性較強、供應鏈復甦進度推遲等，後市要看病毒走勢和疫

苗研發進度，投資者現階段不宜進取買入。

他說，恒指呈「浪低於浪」走勢，不排除會借消息再破底，但只屬情緒上沽壓，而非基本面

逆轉，不需特別關注上次低位，因恒指估值已夠平，加上環球應對疫情有經驗，反應亦更快，料

恐慌情緒不會蔓延，當疫情轉差時，增長型股份、電商等科技股表現相對硬淨，對港股會有一定

支持。

部署上，葉國邦建議，避開受累環球供應鏈中斷的板塊，如汽車及手機股受累芯片短缺，光

伏股受累原材料價格急升等。長線投資者可趁機留意一些長期主題，如新能源汽車及可再生能源

，當新變種病毒有更明確的信息時，可逐步吸納。



＊工銀國際：有限通關難拉動本地股＊



工銀國際策略分析師吳愷奕指，港股經歷下半年暴跌，估值已非常低，再往下跌可能性不大

，「之前已跌破淨值（市帳率跌穿１倍），再跌就過低了」，即使聯儲局加息，只會遏抑港股大

幅上漲的可能性，料恒指年底收於２４０００至２５０００點。

中港具備通關條件，他認為將利好本地零售股，尤其是較依靠內地旅客的可選消費及旅遊相

關板塊，但初期有限度通關下，短期對股價拉動料不大，「南非出現新變種（病毒），歐洲疫情

升溫，對中港能否於１２月通關打問號」。

除疫情外，港股上周再受監管消息困擾，如騰訊（００７００）Ａｐｐ送檢、滴滴（美

：ＤＩＤＩ）再傳被要求從美股退市。吳愷奕形容「地震後還有餘震」，料監管震盪持續至明年

，未來更傾向於具體措施，對股票的影響不如初期大，相信最壞時刻已過，如屬中長期投資，看

穿半年波動，現在是不錯的入場機會。



＊利達資產：港電動車股首選比亞迪＊



電動車續是熱門主題，利達資產管理基金經理黃耀宗指，長線最看好Ｔｅｓｌａ（美

：ＴＳＬＡ），可趁ＣＥＯ馬斯克減持時趁低吸納，催化劑包括德州超級工廠料明年投產、主打

型號ＭｏｄｅｌＹ銷量和毛利率高等，而公司的自動駕駛技術、人工智能學習能力等超前同業，

相當一間具前瞻性的科企，難被其他公司取代。

港股中，他較看好比亞迪（０１２１１）對於電池、芯片、零部件等垂直一體化的電動車供

應鏈，並有外銷能力，估值雖不能與Ｔｅｓｌａ直接對比，但算是中港股市重要的行業龍頭，考

慮未來２至３年發展潛力，目前估值不貴。《香港經濟日報》

