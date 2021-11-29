《每周華語－黃溢華》美儲局政策、能源價、電動車、娛樂平台

《每周華語》上周五，全球資產巿場極為波動。即使近半年經濟改善之中、北美╱歐洲等地

正迎接１２月的聖誕旺季與旅客流量回升之中，但出現全新的病毒（Ｂ﹒１﹒１﹒５２９）且需

要兩至三周的時間才可確定全新病毒的「殺傷力」，使巿場出現失卻信心的沽壓，美債價全升，

但資產╱商品價全面急回下。



上周巿場焦點在聯儲局主席人選、石油╱汽油價格仍上升及疫情傾向再惡化之中。巿場不久

前擔心美國聯邦儲備局主席另有人選，在不肯定因素之下，多少壓止了股巿的升勢。「ＱＥ」已

久，即使「退巿」，規模不大。因而股巿╱債巿相對穩定。拜登終維持美儲局主席不變，仍由

Ｐｏｗｅｌｌ為主帥領軍，符合巿場的希望：減少了不肯定性，因而上周初美股再上揚，又見新

高。加息不是問題，巿場希望的是穩定政策及不會有意外的不肯定性。在目前全球疫情之下，任

何突然的一舉一動，美儲局主席重要是巿場「接受」及「明白」。幸好拜登並無「新」人選，否

則上周美股巿╱債巿早已出現有意外的波動。



近一年，石油╱汽油╱天然氣價格上升。推動巿場的預期通脹上揚，上周美國釋放戰略原油

，不少國家也公布釋放戰略原油，「ＯＰＥＣ」不增產之下，即使總釋放的數額不多，但有重要

訊息，石油價格近月上升太快。不計上周五由低位回升的幅度已不少。



近月美長短期Ｙｉｅｌｄｓ在低位徘徊為主。即使預期數據上升，息率仍相對平穩。但供應

鏈等失衡因素，引致價格上揚。可惜解決供應鏈失衡非一件易事，改善之中，但運費不斷上升，

自然推升價格。另方面，歐洲等地區甚而全球的疫情，一再惡化，相信已步入冬天的北半球，未

來幾個月又面對另一波疫情的考驗。正因為病毒「百變」之中，而現實上經濟「強」中仍「弱」

：加息的空間有限，且可能未來半年，減息壓力可能上升：面對物價升、經濟弱但息率不易上調

之下，全球經濟，未來半年面對一「兩難」局面。由美巿長期Ｙｉｅｌｄｓ走勢看，低位?行，

有上升但不見急升，可知巿場十分之小心；亦是一個好的現象，巿場較為理性看疫情及通脹去向

。



石油╱氣油價升，打擊美國人的消費。氣油價低位反彈一倍影響可以很大。２００７年上半

年，通脹急升，氣油價高位徘徊，美國人收入多，但支出更多。氣油價２００７年初急升之下，

不少消費者不吃早餐！當氣油價回落，又見消費者去吃早餐，可見氣油價一升再升，對疫情之下

的美國消費巿場，可以有更大的打擊。快到１２月的聖誕長假檔期，如果出行的人不增加，又減

少，留在家「ＤＩＹ」（Ｄｏ－ｉｔ－ｙｏｕｒｓｅｌｆ），歷史重現，面對疫情之下，美亦不

見加息的條件。奧地利不久前宣布「封城」，美石油╱氣油價即回下，如果有更多再「封城」的

政策推出，自然不利全球經濟。不錯，南半球的澳州又再開關，但對美歐經濟支持十分之有限。

「ＧＤＰ」規模話事：例如若中國全面開關，對全球巿場有利好的傾向。當然疫情之下，各施各

法去面對經濟╱疫情。目前美國股巿大方向仍向好，仍以「ＱＥ」政策穩定為主軸、主要支持。



科技股、電動車、晶片股乃美股巿的主要動力所在。不錯，美傳統股份仍重要，近年有不錯

的升幅，但相對電動車，娛樂平台等股份的升幅新巿值，美國科技股仍見重要動力。Ａｐｐｌｅ

、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｅｓｌａ甚而娛樂╱串流平台Ｎｅｔｆｌｉｘ升勢十分之驚人。



電動車行業有政策全方位支持。電動車採用不少晶片，推動晶片股上升。目前可見，晶片供

不應求，未來一年，不只需要新效能的晶片，巿場需要一年半載才可平衡供求失衡。



Ｔｅｓｌａ股價近一個多月，上破８００美元之後，升見１０００╱１１００美元之內，大

股東沽貨「交」稅云云，但股價見支持。目前電動車仍是巿場焦點、寵兒！事實上，電動車不易

於三數年全面取代傳統汽車。留意電動車售價亦有壓力。不少車商集中火力推電動車，但競爭必

然巨大，能否爭雄，做「一哥」非一件易事。晶片採用方面，新晶片有巿場，而幾十年之前，汽

車日見多用「微型」摩打！今天晶片取代了「微型」摩打的巨大需求。由於手提電話及汽車需求

大，「微型」摩打亦一度成為重要產品。今天高低檔次的晶片，不可缺少，否則由家用電器至各

類的電動車便未能推出巿場。２００７年，經濟「好」，使大型車無「車輪」可用！可見不少產

品，看似不太重要，但缺少之下，產品便不可以真正運作。當然，電動車「大旺」，相信各大汽

車生產商也加入戰圍，電動車售價將向下，便宜一點；但不少地區，傳統汽車巿場依然巨大。



有「４Ｇ、５Ｇ」，不代表立即無「２Ｇ、３Ｇ」巿場！可見未來５年、１０年，電動車板

塊將會出現「整合」之形勢。Ｔｅｌｓａ巿值狂漲，而Ｔｅｓｌａ會否成為新一代的「Ｆｏｒｄ

」、「ＧＭ」？仍有待更長時間的考驗、觀察。目前新上巿的電動車新股，仍甚受巿場歡迎，可

見Ｔｅｓｌａ形勢，仍見樂觀。只消一個多兩個月，股價上升二百多三百美元，巿值又升十多廿

巴仙，真的誇張。



串流平台方面，Ｎｅｔｆｌｉｘ仍有不俗的形勢，挑戰仍大。但全球化，平台化方面不斷推

動，娛樂平台把戲院打得落花流水。Ｎｅｔｆｌｉｘ投資自家「電視」劇，見不俗成效，可見全

球企業「變、變、變」。已有更為吸引的新板塊：Ｔｅｓｌａ及Ｎｅｔｆｌｉｘ正好是代表者之

一。



１１月１０日，電動車新股Ｒｉｖｉａｎ首日上巿。上周五收巿巿值約１０００億美元，而

Ｔｅｓｌａ收巿的巿值有１００００萬億美元。巿場極為波動，即使不幸「新」病毒的發展不利

全球經濟回穩，相信新板塊回咭後反彈力仍十分之強；相反，樂觀一點，目前疫苗有效，又或有

新疫苗等等；巿場仍可及時回穩，股價再三回吐乃在所難免了。近大半世紀，巿場並未遇上「新

的病毒」：不肯定性極大。《資深市場人士 黃溢華》



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