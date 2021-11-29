《地產人眼－盧展豪》改劃工業區，或成未來發展趨勢

《地產人眼》政府積極推動「工廈活化」，最近有消息指，沙田及火炭的工業用地擬會改劃

成住宅區。兩用地的周邊社區配套完善，自然是發展住宅的首選，相信隨著工廈活化越漸普及，

將有更多工業村被改劃成住宅及商業區，勢為香港的城市規劃帶來新景象。



政府早前宣布，配合前海發展，北部都會區將會積極發展創科產業，以高端生產走向世界市

場。與此同時，北部將會興建更多公營房屋以滿足港人住屋需求。這些大型項目將帶動大面積的

城市改劃，包括把各區式微的工廈改劃成商住用途，以配合北部都會區建立的高增值產業鏈。



沙田及火炭工業區周邊為住宅，交通網絡及社區配套設施完善，適合改劃成住宅帶，因而成

為發展先軀。最近，政府計劃將原為工業村的沙田小瀝源改劃成住宅區，涉及７座工廈，佔地逾

７﹒８公頃。此外，發展商長實亦牽頭向城規會申請改劃火炭站旁的１０６萬平方呎工業地，料

可建２４幢住宅大廈，提供逾４７００伙住宅。



若城規會通過火炭用地的審批，長實將率先發展其持有的沙田屈氏臣中心，地盤面積約

３﹒３４萬平方呎，料可提供逾３００伙住宅，其他工廈業主屆時可按需要去靈活發展。繼沙田

及火炭外，觀塘及長沙灣工業區同具改劃潛力，由於毗鄰有不少新商廈落成，因此被改建成商廈

的價值會更高。



雖然改劃工廈有利香港的長遠規劃，但知易行難，皆因當中涉及不少私人用地，業權分散難

取共識，發展需時更長。而過高的收購價亦令發展商利潤大減，發展意欲自然下降。對於處理樓

齡高、使用率偏低的舊樓，市建局可以適時出手，主動收購再賣予私人市場發展，定必更省時省

力。惟香港是自由貿易社會，當涉及一般私人物業及土地，仍需市場去消化及衡量處理。

《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

