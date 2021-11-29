《容我世說－張翠容》懸崖上的非洲之角，埃國內戰比疫情更可怕

《容我世說》我們對數月前美國及其盟友在阿富汗撤僑的狼狽情況，記憶猶新。塔利班攻城

掠地，大家都始料不及該群神學士竟神速攻下首都。想不到不及半年，同樣的情況再次出現，今

次則在東非國家埃塞俄比亞。



與政府軍對陣的「提格雷人民解放陣線」（ＴＰＬＦ，提人陣），他們如塔利班般在不被看

好下節節進逼，最近更逼近首都，美國和好些歐洲國家近日重演阿富汗式的慌忙撤僑，大家都恐

怕埃塞俄比亞內戰不能收拾。事實上，該國已在爆發大規模的人道危機，至今戰死人數上萬，流

徙和饑餓人口迅速擴大。



想不到，當南非出現最厲害的變種新冠病毒奧米克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）之際，東非的埃塞

俄比亞宣布國家進入緊急狀態，不為疫情，而是內戰已進入生死關頭，叛軍「提人陣」由原初保

衛提格雷自治領土，到現在大有要奪取全國權力之勢，總總理阿比．艾哈邁德（Ａｂｉｙ

Ａｈｍｅｄ）宣布親赴前線應戰。



整個國際社會正在觀察埃塞俄比亞今場內戰的發展。作為非盟總部所在國和非洲人口第二多

的國家，如果埃塞俄比亞局勢崩潰，這會導致整個非洲東部的「非洲之角」（Ｈｏｒｎ ｏｆ

Ａｆｒｉｃａ）動盪不安（註），並對地緣政治平衡構成摧毀性打擊。



埃塞俄比亞歷史上屢遭歐洲列強和奧圖曼帝國佔領，獨立後曾發生大規模饑荒。但近年出現

轉勢，積極學習中國經濟模式，成為世界上經濟增長最快的國家之一，有東非「小中國」之稱。



在２０００年到２０１８年這段時間，埃塞俄比亞更成為中國「一帶一路」在非洲的重點投

資之地。現代化促使該國成為非洲耀眼的新興經濟體，一洗過去頹勢，近年逐漸在非洲建立了一

定區域威望。



阿比在２０１８年以「推動和平解決國內外紛爭」的政綱當選，並一度因分別與交戰多年的

厄立特尼亞及提格雷地區達成和平協議，獲得了２０１９年諾貝爾和平獎，而阿比也因此大受歡

迎，在東非掀起一片「阿比熱」。



不知是否盛名沖昏了頭腦，自２０２０年６月起，這位「和平總理」表現得雄心壯志，積極

推行修憲，希望廢除本來用以平衡複雜族群利益的聯邦制，轉而支持統一政府制度。這令到各族

裔不滿，提格雷族群的憤怒最大，與中央政府矛盾亦最深。



阿比為何冒著內戰之險，也要修憲？可能他認為自己有足夠支持度，可憑借武力解決問題？

提格雷人彪悍善戰，當其權益受到威脅不惜一戰。去年１１月便因此引發內亂，原本政府軍一度

獲勝，卻未能妥善處理地方和族群之間的關係，令「提人陣」獲其他族群支援，到了今年６月，

戰況逆轉。



有一點值得一提的是，「提格雷人民解放陣線」作為一個擁有濃厚左翼色彩的地方武裝，在

上世紀８０年代內戰期間曾學習過「農村包圍城市」的方法策略，並且成功奪權成為執政的核心

政黨，直到２０１９年才被新上台的阿比排除在外。換言之，「東非小中國」有提格雷人參與打

造，阿比反之採取較親西方立場。可是，今次內戰雙方都嚴重犯下違反人權紀錄，令到近年本一

片春意的埃塞俄比亞，迎來冷風突襲，難道這就是非洲國家的命運？



（註：非洲之角位於非洲東北部，是東非的一個半島，乃是世界上最不穩定的地區之一。它由八

個不同的國家組成：厄立特尼亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里、蘇丹、烏干達、南蘇丹和吉布

提。這是歐美國列強感興趣的地區，因為它的位置對海上貿易、油輪和貨物具有戰略重要性。）

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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