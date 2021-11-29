《鍾之日記》濠江賭業起風暴，變種病毒來勢洶

《鍾之日記》１１月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢洶洶，據報其傳播力高，及可能削弱疫苗功效，日本宣布

封關，明日（３０日）起禁止外國遊客入境，日股急挫，拖累港股連跌兩周後，今日期指結算下

失守二萬四關。恒指低開１７０點，之後曾倒升５３點，見２４１３４點半日高，不過沽壓重現

。港股午後曾挫３０６點，見２３７７４點，創１０月５日以來新低。尾市跌幅略為收窄，仍收

報２３８５２，跌２２８點或跌０﹒９５％，收創今年最低收盤點位；主板成交１４４５﹒１０

億元。國企指數報８４９８，跌７７點或跌０﹒９１％。恒生科技指數報６０９９，跌５２點或

跌０﹒８６％。

美團（０３６９０）季績差過預期，收市插７﹒１％報２４５元，為全日表現最差藍籌，成

交居首達１３４﹒０３億元。成交第二大是騰訊（００７００），收市跌０﹒２％報４６２﹒４

元。

滬深股市氣氛趨弱，滬綜指低開低走，煙草、抗病毒概念股撐市，尾市跌幅收窄，滬綜指收

跌０﹒０４％，報３５６２﹒７０點；深成指升０﹒２２％。

人民銀行連續第四日進行１０００億元人民幣７天期逆回購，公開市場今日淨投放５００億

元人民幣。兩市全日成交１１７７５億元人民幣，按日增６﹒９％，是連續第２７個交易日突破

１萬億元。外資今日通過陸股通淨流入３２﹒８４億元人民幣。



＊周焯華被捉，濠賭股急瀉＊



在內地官媒上周五（２６日）傍晚報道，澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團

（０１３８３）主席周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮

捕後，澳門司警司警旋即採取行動，上周六（２７日）拘捕周焯華在內涉嫌不法經營賭博及清洗

黑錢共１１名疑犯，並移送澳門檢察院。澳門電台引述消息指，經過超過１４小時偵訊，刑庭法

官接納檢方建議，在今日清晨６時許對周焯華採取羈押強制措施，將周焯華等人送往路環監獄。

周焯華於本港主要擁有太陽城、太陽娛樂（０８０８２）及凱升（００１０２）等３家上市

公司，太陽城及凱升今早停牌，而太陽娛樂則強調有關報道屬周焯華個人事務，事件並無對集團

的財務狀況、業務或營運產生任何重大影響，惟股價仍急瀉３１％。

摩根大通認為周焯華是澳門中介業最大及最著名的代表人物，而且太陽城業務佔中介市場

４０％至４５％，亦佔澳門２０１９年整體博彩收益約１５％，預期周焯華被捕會對澳門博彩中

介及貴賓廳行業構成重大不利影響，行業將成驚弓之鳥，預期博彩中介的貴賓廳收入於未來數周

料縮減３０％至５０％。

其他濠賭股今日同樣遭被市場「過堂」，藍籌銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）急

跌逾半成，永利澳門（０１１２８）插低７﹒８％，澳博（００８８０）瀉６﹒７％，新濠

（００２００）挫７﹒５％，金界（０３９１８）跌９﹒６％，美高梅（０２２８２）跌

１０﹒１％。

另外，上周本港亦確診兩宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，富豪機場酒店出現鄰房傳播群組個案

，或影響港府與內地商討通關進度，亦不利於港澳通關。據了解，港府仍就通關配額和熔斷機制

與內地商討，至今未有實際通關時間表。



＊電子煙「合法化」，思摩爾飆至半年高＊



國務院發布有關修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定。國務院指，為加強電

子煙等新型煙草製品監管，決定在原本條例中增加一條，作為第六十五條，「電子煙等新型煙草

製品參照本條例捲菸的有關規定執行」，相關决定自公布日起開始施行。

對此，國泰君安證券表示，本次修例的核心意義在於，一方面，明確電子煙作為新型煙草製

品的定位，給予合法地位，客觀上消除了中國國內電子煙行業「一刀切」的悲觀預期；另一方面

，將電子煙納入煙草製品監管體系，明確了中國國家煙草局的主管部門地位，為後續監管展開奠

定法律法規基礎。

中信證券研報指出，「修例」賦予中煙監管職責，電子煙行業步入「有法可依」的合法監管

時代。「修例」後霧化品類「完全禁止」風險解除，但「專賣專營」風險猶存，後續在中煙主導

下監管細節有望陸續出台。

市場認為此次修例有助穩健電子煙行業的長遠發展，內地更有券商形容煙業發展將成為電動

車發展的「翻版」。電子煙股全日逆市造好，思摩爾（０６９６９）升１﹒２％，報４９﹒６元

，盤中高見５３﹒５元，創近半年新高。中國波頓（０３３１８）飆１１﹒５％，中煙

（０６０５５）升３﹒４％創近８個月高，華寶（００３３６）升２﹒３％創歷史新高。惟近期

進軍電子煙的比亞迪電子（００２８５）沽壓重，全日跌２﹒２％。



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