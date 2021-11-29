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29/11/2021 08:42

【聚焦數據】十月工業利潤增２４﹒６％連升兩月，盈利分化未改善

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隨著保供穩價、助企紓困等政策措施的有力推進，內地１０月
規模以上工業企業利潤增速穩中有升。國家統計局公布，１０月份全國規模以上工業企業利潤同
比增長２４﹒６％，較９月加快８﹒３個百分點，連續兩個月回升；兩年平均增長２６﹒４％，
加快１３﹒２個百分點。
　　１月至１０月，規模以上工業企業利潤同比增長４２﹒２％，兩年平均增長１９﹒７％，繼
續保持快速增長態勢。

＊盈利分化狀況未明顯改善，下遊行業成本承壓大＊

　　國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀數據時表示，１０月規模以上工業企業營業收入有所
加快，為企業盈利改善奠定良好基礎。與此同時，企業成本壓力有所緩解，為擴大盈利空間創造
有利條件。其中，私營企業利潤增長明顯加快。１０月份私營企業利潤同比增長２８﹒８％，連
續兩個月回升，對規模以上工業企業利潤增長的貢獻率為４２﹒７％，較９月提高２７﹒６個百
分點。
　　朱虹又指，雖然１０月工業企業利潤回升，但上下遊行業間盈利分化狀況尚未明顯改善，部
分下遊行業成本承壓仍較大，工業企業效益狀況下行壓力仍然存在。下階段，要加強宏觀政策跨
周期調節，深入落實保供穩價相關政策措施，促進市場供需平衡，助力企業紓困解難，推動工業
經濟持續穩定發展。（ｌｃ）

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