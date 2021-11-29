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29/11/2021 09:03

【新冠肺炎】上海今起下調核酸檢測價格至４０元人民幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布
，為切實做好上海新冠肺炎疫情防控工作，降低疫情防控和社會運行成本，決定自今日零時起，
將上海公立醫療機構開展的核酸單樣本檢測價格由６０元人民幣下調至４０元人民幣，進一步減
輕群眾費用負擔。

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