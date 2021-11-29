【重拳監管】新華社：互聯網廣告或將面臨新規

《經濟通通訊社２９日專訊》國家市場監管總局２６日公布《互聯網廣告管理辦法（公開徵

求意見稿）》，為期一個月向社會公開徵求意見。《新華社》發表評論稱，互聯網廣告或將面臨

新規，不斷釋放市場規範發展信號。事實上，關於加強互聯網廣告規範管理的舉措從今年年初早

有端倪。今年以來，平台經濟、互聯網廣告成為市場監管領域頻頻出現的「熱詞」，劍指各種違

法亂象，一系列規範發展的舉措密集出台。

專家表示，一方面要充分發揮互聯網營銷的創新優勢，另一方面要營造公平競爭的市場環境

，共同維護良好的市場生態系統，踏踏實實地服務國家經濟社會發展。

今年４月，市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開了互聯網平台企業行政指導會，與

會３４家互聯網平台企業簽署了《依法合規經營承諾》。

今年８月，市場監管總局發布《醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）》，向社會公開徵求

意見。今年１１月，《醫療美容廣告執法指南》正式出台，明確醫療美容廣告監管重點，強調平

台經營者責任。

今年１１月，市場監管總局等部門聯合印發《關於做好校外培訓廣告管控的通知》，要求全

面清理校外培訓廣告市場，其中包括平台自查整改，進一步完善廣告發布審核制度。對於未按期

自行整改的，依法從重處罰。（ｅｗ）

