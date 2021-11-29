【聚焦人幣】外匯局：支持銀行擴大合作辦理人幣對外匯衍生品業務

《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局發布徵求意見稿，擬支持銀行靈活展業，豐富

銀行對客戶外匯市場產品、擴大合作辦理人民幣對外匯衍生品業務范圍；銀行對客戶外匯市場新

增人民幣對外匯普通美式期權、亞式期權及其組合產品，取消銀行貴金屬匯率敞口平盤備案，由

銀行納入自身結售匯直接辦理。

通知顯示，銀行應基於實需原則和風險中性原則為客戶提供匯率，風險管理服務。注意引導

企業遵循「保值」而非「增值」為核心的匯率風險管理原則，聚焦主業、套保避險。文件稱，具

備資格銀行可向合作銀行提供相應產品資格的人民幣對外匯合作衍生品業務服務，包括合作遠期

結售匯、合作外匯掉期、合作貨幣掉期。

文件並稱，銀行間外匯市場新增人民幣對外匯普通美式期權、亞式期權及其組合產品。已具

備對客戶期權業務資格的銀行，可自行開展上述新產品。銀行為客戶辦理人民幣對外匯衍生品業

務，可根據客戶外匯風險管理的實際需要，靈活選擇反向平倉、全額或差額結算等交易機制。

外匯局副局長王春英此前表示，外匯衍生品交易規模保持增長，表明企業匯率風險管理意識

逐漸增強。市場主體一定要樹立匯率風險中性理念，非常審慎地安排資產負債幣種。（ｗｌ）

