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29/11/2021 09:16

【新冠肺炎】全國昨日新增２１宗本土確診，２０宗在內蒙古

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，１１月２８日，全國確診者新增確診４１宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２０宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例均在廣
東；本土病例２１宗（內蒙古２０宗，均在呼倫貝爾市；雲南１宗，在德宏傣族景頗族自治州）
，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例均在內蒙古；無新增死或疑似病例；新增治癒出院３９宗
。此外，新增無症狀感染２２宗，４宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者４５６宗（境
外輸入３８５宗）。
　　根據國家和本市新冠肺炎疫情防控要求，上海中醫藥大學附屬曙光醫院（黃浦院區）已完成
相關人員及環境篩查工作，於今天（２９日）上午９時，結束閉環管理。截至目前，本輪疫情中
涉及閉環管理的醫療機構已經全部結束閉環管理，全面恢復門急診醫療服務。
　　境外輸入現有確診病例４０５宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例３宗。累計確診病例
１０１５１宗，累計治愈出院病例９７４６宗，無死亡病例。
　　截至１１月２８日２４時，全國現有確診病例７８７宗（其中重症病例８宗），累計治愈出
院病例９３２４９宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８６７２宗，現有疑似病
例３宗。累計追蹤到密切接觸者１３２７０８３人，尚在醫學觀察的密切接觸者３４３１７人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９０９２宗。其中，香港特別行政區１２４２７宗（出
院１２１３３宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區
１６５８８宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

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