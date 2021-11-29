【大國博弈】美企對特定視頻處理裝置及智能電視提３３７調查申請

《經濟通通訊社２９日專訊》中國商務部網站消息，１１月２４日美國數字媒體公司

ＤｉｖＸ， ＬＬＣ根據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定向美國際貿易委員會提出申

請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定視頻處理裝置及其組件和包含該裝置的數字智能電視

ＩＩ侵犯了其專利權。中國廣東ＴＣＬ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，以及ＴＣＬ旗下多家企業為列為被告。（ｄｗ）

