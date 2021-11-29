【聚焦人幣】人幣匯率指數重返六年高，臨轉向風險人行暫不強干預

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣漲勢持續近一年半，籃子匯率指數近期重登六年前

８﹒１１匯改前夕的高位，卻並未招致官方明顯的干預行動。《彭博》對此分析，認為這一方面

反映了中國出口強勁和資金流入的基本面，另一方面這些因素後期面臨的轉向風險，也成就了人

行不急於出手的定力。

回顧一年半以來的市場運行邏輯，除了當短期升值出現過熱苗頭時，會出現中資大行美元買

盤、或連續弱於預期的中間價信號，以穩定市場供求、引導預期之外，人行並未如８﹒１１匯改

後一般，通過強力干預的方式來扭轉匯率走勢和資金流向。



＊料人行對明年初季節性結匯潮將保持淡定＊



明年春節前即將迎來季節性結匯潮，多位市場人士認為，除了繼續督促金融機構和企業堅持

風險中性原則這一長期方向，中國央行對新一輪結匯季的匯率波動，大概率將繼續保持目前淡定

超然的態度。

中信證券分析師明明在報告中表示，考慮到當前國內非金融企業外匯存款處於歷史高位，疊

加明年春節早於往年，預計後續結匯高峰或有所提前，即便如此，在美元指數震盪走強疊加央行

加強預期管理的背景下，短期內人民幣匯率或難以再現超調。

中銀證券全球首席經濟學家管濤也在報告中指出，要鼓勵金融機構幫助企業提高外匯資金使

用效率，降低因規避年底集中結匯而增加人民幣匯率超調風險，另外還建議外匯部門增加合格境

內機構投資者對外投資額度，支持境內機構購匯對外投資，有效對沖貿易順差。

上周五（２６日）傳出的新冠變異病毒ｏｍｉｃｒｏｎ亦為市場帶來變數。瑞穗銀行亞洲首

席外匯策略師張建泰在報告中說，新的病毒變種對於人民幣匯率的影響多空摻半，雖然消息傳出

後人民幣市場受避險心態衝擊承壓下跌，不過後期若發現疫苗對新變種效果不佳，各國重新開始

封鎖，則人民幣表現仍有可能保持韌性。（ｊｔ）

