【中概焦點】拼多多重挫１６％，上季經調整淨利環比下滑收入遜

《經濟通通訊社２９日專訊》內地電商平台拼多多２６日發布２０２１年第三季度財報，公

司當季實現收入２１５﹒０５８億元（人民幣．下同），同比增加５１％，增速較一季度的

２３９％及次季的８９％顯著放緩；按美國通用會計準則的經營利潤為２１﹒３９３億元。期內

，歸屬於普通股股東的淨利潤為１６﹒４億元，上年同期為淨虧損７﹒８億元；經調整後淨利潤

３１﹒５億元，同比增近６倍，但環比下滑。

截至９月３０日，拼多多年度活躍買家數達８﹒６７３億，其中三季度平均月活躍用戶數

７﹒４１５億。不過，以單機新增活躍用戶計，第三季僅新增１７４０萬，較上兩季度放緩。因

季度營收、利潤均遠低於預期，財報發布後，拼多多當日美股盤前一度重挫超１８％，最終收跌

１５﹒９％，報６８﹒４６美元。

值得關注的是，公司第三季商品銷售收入同比下降７９％至８２１０萬元，營業成本卻增長

約一倍。財報解釋稱，營業成本的增長來自更高的支付手續費、雲服務器採購費用以及物流和存

儲費用。拼多多董事長兼ＣＥＯ陳磊表示，繼二季度之後，上季度的利潤也將全部投入「百億農

研專項」。（ｗｌ）

