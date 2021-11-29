  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2021 09:52

【中概焦點】拼多多重挫１６％，上季經調整淨利環比下滑收入遜

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地電商平台拼多多２６日發布２０２１年第三季度財報，公
司當季實現收入２１５﹒０５８億元（人民幣．下同），同比增加５１％，增速較一季度的
２３９％及次季的８９％顯著放緩；按美國通用會計準則的經營利潤為２１﹒３９３億元。期內
，歸屬於普通股股東的淨利潤為１６﹒４億元，上年同期為淨虧損７﹒８億元；經調整後淨利潤
３１﹒５億元，同比增近６倍，但環比下滑。
　　截至９月３０日，拼多多年度活躍買家數達８﹒６７３億，其中三季度平均月活躍用戶數
７﹒４１５億。不過，以單機新增活躍用戶計，第三季僅新增１７４０萬，較上兩季度放緩。因
季度營收、利潤均遠低於預期，財報發布後，拼多多當日美股盤前一度重挫超１８％，最終收跌
１５﹒９％，報６８﹒４６美元。
　　值得關注的是，公司第三季商品銷售收入同比下降７９％至８２１０萬元，營業成本卻增長
約一倍。財報解釋稱，營業成本的增長來自更高的支付手續費、雲服務器採購費用以及物流和存
儲費用。拼多多董事長兼ＣＥＯ陳磊表示，繼二季度之後，上季度的利潤也將全部投入「百億農
研專項」。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話29/11/2021
【陶觀天下】病毒變異市場震驚　鮑伯連任政策飄忽
財經熱話29/11/2021
【虛幣世界】加密貨幣自感恩節起反彈，新病毒無礙幣價攀升
財經熱話26/11/2021
【內房困局】政策縱放鬆隱患卻未除　惟可留意中海外潤地及龍湖
中國故事26/11/2021
《神州經脈》騰訊阿里掃碼支付遭監管　滴滴美股或退市　滬指收跌
財經熱話26/11/2021
《股市一周》變種病毒現且監管政策持續出台 港股全周挫969點
財經熱話26/11/2021
【內房困局】三條紅線如緊箍咒　適度放鬆才見轉機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金