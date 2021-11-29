【中概焦點】無法按時公布第三季財報，ＦＦ上市四月即收退市警告

《經濟通通訊社２９日專訊》樂視創辦人賈躍亭因「造車夢」留美不歸，並在當地成立智慧

電動車初創公司法拉第未來（Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ）研發電動車，該公司數度瀕臨破

產，惟最終於今年７月在納斯達克以ＳＰＡＣ形式成功上市。這次交易將為ＦＦ提供１０億美元

的資金，以支持旗艦車型ＦＦ９１的量產和交付，並將在交易完成後的１２個月內為ＦＦ９１的

量產提供全部資金。當市場認為ＦＦ獲終獲融資可進一步加速ＦＦ電動車量產之際，該公司稍早

宣布，由於未能按照要求及時提交第三季度財務報告，已收到那斯達克交易所的退市警示函。

上述監管文件指出，收到退市警示函後，允許ＦＦ在６０天之內向證券交易委員會提交合規

計劃，如果獲得那斯達克審批通過，可以在報表到期後１８０天內重新獲得合規。若在規定的期

限內沒有提交相關的報告，那麼法拉第未來很有可能會被摘牌。

據內媒《證券時報》引述法拉第未來內部人士解釋，之所以未在規定期限提交財報，是因為

近期知名做空機構Ｊ Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ就ＦＦ發布了一份的沽空報告。公司

正在進行調查，以回應做空機構的指控。在調查結束前，將無法公布財報，而調查結束的時間目

前還無法確定。

該消息曝出後，ＦＦ股價迅速下跌，上周五（２６日）報收每股６﹒１７美元，最新市值為

２０﹒０１億美元，較今年７月股價發行時的４５億市值大幅縮水逾５成。（ｗｌ）

