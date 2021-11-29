《廣匯論勢－鄭廣復》加元或下試中長期波幅中值１﹒３３

《廣匯論勢》全球受到ＣＯＶＩＤ－１９的再變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ威脅，據稱傳染力較

Ｄｅｌｔａ強五倍，但症狀輕微。消息令市場認定將會減慢聯儲局未來的加息步伐。我看市場的

超前部署亦超前太多了！聯儲局在最新（９月）的經濟預測中，只暗示當局明年最多加息

０﹒２５厘，只是某些市場分析認定聯儲局會大幅加息去壓抑通脹而已，再者，聯儲局主席鮑威

爾及不少ＦＯＭＣ決策委員，加上財長耶倫仍然強調，高通脹乃短暫性，如此立場下，聯儲局又

怎會大幅加息？



＊紐貨幣政策取決通脹預期＊



市場改變對聯儲局的加息預期可以理解，但聯儲局只會看結果行動，除非Ｏｍｉｃｒｏｎ導

致全球感染及死亡人數急劇上升，否則，Ｏｍｉｃｒｏｎ不至於改變聯儲局的退市進程。對於已

加息兩次的新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ），之前曾因政府調升防疫戒備級別而暫停加息，

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒會否影響ＲＢＮＺ的緊縮貨幣政策進程？ＲＢＮＺ首席經濟學家

Ｙｕｏｎｇ Ｈａ今天稍早時認為，除非Ｏｍｉｃｒｏｎ對經濟產生巨大影響，否則ＲＢＮＺ不

會暫停加息步伐。

新西蘭總理阿德恩（Ｊａｃｉｎｄａ Ａｒｄｅｒｎ）表示，對於衛生當局應採取甚麼措施

去應對Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，目前言之尚早。ＲＢＮＺ助理行長Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ

Ｈａｗｋｅｓｂｙ表示，ＲＢＮＺ將會密切關注通脹預期，從而確定是否需要以更快的速度加息

，他更強調通脹預期對央行而言絕對是關鍵。由此可見，ＲＢＮＺ的貨幣政策仍然取決於通脹變

化，Ｏｍｉｃｒｏｎ或許會影響通脹率，但它並非唯一因素。



＊紐元現處０﹒６８關鍵支持位＊



紐元兌美元在１０月下旬多次升破０﹒７２皆未能成功站穩該位，其後急速下跌，上周五更

低見０﹒６８０４，跌近８月份的低位。從周線圖觀察，以傳統技術分析，０﹒６８００是

２０１９年４月至２０２０年１１月的重要阻力，而匯價在今年８月中下旬測試０﹒６８００亦

見支持，故０﹒６８００明顯是目前的重要技術支持位，一旦失守，量度下跌目標為

０﹒６１４４。若以ＴＤ供給線量度，上周匯價已有效跌穿上升軌，故預期匯價跌至量度下跌目

標約０﹒６６００才有望回穩。

早前美國聯同亞洲幾個耗油大國一同釋出戰略性原油儲備，以壓抑油價，現時全球又受到

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒威脅，國際油價借勢大跌，紐約１月期油上周五曾低見每桶６７﹒４美

元，今天在亞洲市高開於６９﹒２３美元，其進一步攀升並重上７０美元以上，在東京市早段更

曾高見７２﹒１２美元。布蘭特１月期油上周五亦曾低見每桶７２﹒１１美元，今早亦以裂口高

開高走，最高曾見７６﹒４１美元。



＊國際油價呈中期轉跌訊號＊



技術上，不論紐油或布油，兩者皆已達到日線圖的雙頂量度下跌目標，但上周五製造了一個

超過１１美元的波幅，即使短期不會跌穿上周五的低位，亦可以在這１１美元波幅內大幅震盪，

而不改變目前的下跌形態！不過，投資者亦要注意，紐油及布油目前已在月線圖出現轉跌訊號，

而這將是去年１１月展開上升浪以來首個下跌訊號，紐油必須收高於８５美元，轉跌訊號才會消

失。

上周五油價暴跌刺激美元兌加元急升至１﹒２８００，目前匯價仍處於１﹒２０００至

１﹒４７００之間作呈大型上落市，除非油價暴漲，例如紐油快速重上每桶８０美元，之後進一

步突破８５美元，升至１００美元水平，否則，美元兌加元中長線傾向逐步向上發展，估計匯價

將會上破１﹒３０，並以１﹒３３３５（去年３月以來的最大跌浪反彈５０％）為首個重要阻力

。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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