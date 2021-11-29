《海納智見－荀玉根》當前指數振幅已創０５年以來新低

《海納智見》在過去幾個月的時間裡，寬基指數整體走平，如滬深３００指數８月初至今一

直在４８５０點上下震盪，萬得全Ａ也在５７００點附近擺動，大家對指數的感覺是整體比較平

淡。那當前指數這種窄幅震盪大概處在歷史上什麼位置？又會持續多久？



首先，當前市場振幅已創０５年以來新低。我們用區間內最高價相對最低價的漲幅來量化指

數的振幅，然後參考三個維度：

一是年度視角下市場振幅創新低。以萬得全Ａ指數衡量，今年至今（截至２０２１╱１１╱

２４，下同）指數的振幅為１７﹒５％，創歷史新低，歷史次低是２０１７年（１８﹒５％）；

以上證綜指衡量，今年指數振幅只有１２﹒６％，也創歷史新低，歷史次低是２０１７年的

１４﹒４％；滬深３００創有史以來歷史次低，今年振幅２７﹒２％，歷史最低為２００３年的

２３％。

二是季度視角下２１Ｑ４振幅只有歷史次低值的６－７成。相比於年度視角，季度視角下寬

基指數的振幅相比歷史最低值低得更明顯些。

三是三個月滾動振幅下當前指數振幅處在歷史最低位附近。過去三個月萬得全Ａ指數的振幅

為７％，處在２０００年以來從低到高１％的分位；上證綜指振幅６％，處在２０００年以來從

低到高５％的分位；滬深３００振幅為４％，處在２００２年以來從低到高０﹒２％的分位。



其次，歷年年底市場振幅通常會收窄，隨後便是歲末年初躁動。回顧２００５年以來萬得全

Ａ指數振幅在年內的規律，我們可以發現每年年底指數的振幅均會明顯收窄。



當前指數振幅創歷史新低，跨年行情有望展開。我們曾指出，臨近年末，跨年行情有望徐徐

展開，原因有三：

一是寬信用政策效果正在顯現：宏觀政策在７３０政治局會議後正從寬貨幣走向寬信用，

１０月社融存量同比為１０﹒０％，與９月持平，近期央行又罕見地公布了１０月個人按揭貸款

數據，截止２０２１年１０月末，個人住房貸款餘額３７﹒７萬億元，當月增加３４８１億元，

較９月多增１０１３億元，總體上反映了寬信用政策效果正在顯現。

二是ＲＯＥ尚處在回升週期中。２００２年以來Ａ股盈利已經歷五輪完整的週期，過去五輪

盈利週期平均持續１５個季度左右，其中上行週期持續６－７個季度，下行週期持續８－９個季

度，本輪全部Ａ股ＲＯＥ（ＴＴＭ）於２０Ｑ２見底，２０Ｑ３開始回升，至今只持續了５個季

度，而隨著寬信用政策發力，我們預計ＲＯＥ上升將持續至２２Ｑ１。

三是歷史規律顯示歲末年初總有跨年行情。從歷次歲末年初躁動行情回顧來看，跨年行情通

常每年都有，背後的原因源自於歲末年初往往是重大會議召開時間窗口，同時１１月到３月Ａ股

基本面數據披露少，且年初資金利率通常有所回落，開年投資者的風險偏好相對更高。今年９、

１０月市場表現比較弱，疊加當前估值尚可，流動性較為充裕，我們認為跨年行情啟動的可能性

較大。

《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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