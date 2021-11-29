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29/11/2021 13:36

【內房困局】據報中國奧園第三筆１﹒５億人幣私募債獲得展期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒《界面》報道，中國奧園（０３８８３）近期將到期的
第三筆國內私募債獲得展期，約為１﹒５億元人民幣。這筆國內私募債是「平安－奧盈供應鏈金
融１期１號資產支持專項計劃」，票面利率５﹒６％，起息日為２０２０年１２月８日，原定到
期日期為２０２１年１２月３日。
　　中國奧園此前已有兩筆債券獲展期，三筆債券涉資逾１５億元人幣。（ｗｌ）

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