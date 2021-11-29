【新冠肺炎】內蒙古滿洲里首輪核酸檢測共檢出６０份陽性樣本

《經濟通通訊社２９日專訊》內蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部２９日１６時舉行的新聞

發布會上最新公布，從１１月２８日１２時至２９日１２時，內蒙古滿洲里市新增８宗本土確診

病例，其中２宗為無症狀感染者轉為確診病例。加上早前公布的２０例確診，在一日半內滿洲里

市累計報告２８宗本土確診，均在醫院隔離治療。截至２９日８時，首輪全員核酸檢測工作全面

完成，此輪檢測共檢測出陽性樣本６０份。（ｄｗ）

