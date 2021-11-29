  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2021 17:29

【新冠肺炎】內蒙古滿洲里首輪核酸檢測共檢出６０份陽性樣本

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部２９日１６時舉行的新聞
發布會上最新公布，從１１月２８日１２時至２９日１２時，內蒙古滿洲里市新增８宗本土確診
病例，其中２宗為無症狀感染者轉為確診病例。加上早前公布的２０例確診，在一日半內滿洲里
市累計報告２８宗本土確診，均在醫院隔離治療。截至２９日８時，首輪全員核酸檢測工作全面
完成，此輪檢測共檢測出陽性樣本６０份。（ｄｗ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/11/2021
《神州經脈》工業企業利潤增速加快　電子煙納入監管　滬指微跌
財經熱話29/11/2021
變種病毒恐慌下各國紛發禁飛令　摩通大降目標價航空股下挫
專訪29/11/2021
【專訪】陶冬：美國釋放戰略石油儲備不過是一場政治把戲（有片）
財經熱話29/11/2021
【美團業績】專家憂美團業務陷兩難局面 中長線仲買唔買得過？
財經熱話29/11/2021
變種病毒來襲通關存變數　疊加周焯華事件　濠賭股續急跌
FOCUS29/11/2021
【FOCUS】Omicron突變非末日　對沖大佬押股市看漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金