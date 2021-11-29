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29/11/2021 16:59

【新冠肺炎】外交部：注意到變異病毒，對來華人員採必要防禦措施

　　《經濟通通訊社２９日專訊》外交部發言人汪文斌在例行記者會上，回應針對新冠病毒新的
變異毒株「奧密克戎」（Ｏｍｉｃｒｏｎ）在多地出現，中方是否會採取一些邊境限制的提問。
汪文斌表示，中方注意到有關新冠變異病毒的情況。新冠肺炎疫情發生以來，中方始終密切關注
全球疫情形勢變化，對來華人員採取科學的、必要的防御防禦措施，並保持動態調整。（ｄｗ）

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