【專訪】陶冬：拜登釋石油儲備純屬政治把戲，對平抑油價幫助不大

《經濟通通訊社２９日專訊》年初至今，全球油價在經濟重開和聯儲放水的雙重助力下，從

５０美元左右節節攀升，最高觸及８５美元，推高美國通脹驚現「６」字頭。瑞信亞太區私人銀

行部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，拜登釋出戰略石油儲備，純屬

政治把戲，對平抑油價幫助不大。

他表示，美國政府上周二（２３日）宣布釋放５０００萬桶石油戰略儲備，以平抑高企的石

油價格

；日本、英國、印度等幾個國家也先後宣布賣出石油儲備。但當天石油期貨價格卻不跌反升，

因為美國政府所釋出的石油數量，僅相當於美國兩天半的消費量。

全球而言，現時每天消費大約一億桶石油，美國一次過釋放５０００桶，其他盟國加起來不

到

２０００萬桶，「還不夠石油市場一天的飯量，所以說雷聲大雨點小。」



＊一個與ＯＰＥＣ抗衡的需求端聯盟在形成中＊



但陶冬認為，這次行動的意義卻有幾個。首先美國指揮不動ＯＰＥＣ了，指揮不動沙特了。

在

美國自己動手之前，曾經派部長級的人物，幾次游說沙特，請求增加產能，也曾威脅過不照辦

的話會有後果的，沙特不為所動。美國宣布釋放儲備後，ＯＰＥＣ甚至提出削減產量來平衡供需

。

其次，美國罕見地在非自然災害、非戰爭的情況下釋出儲備石油，以達到平抑油價的目的

。上次美國釋出儲備油，是在２０１１年應對利比亞危機。當時利比亞內戰導致這個石油大國的

石

油供應幾乎完全消失，那是戰爭狀態，油價大約在每桶１２０美元。

第三，拜登政府拉出一個朋友圈，同時拋出儲備，以達到震撼市場的最大效果。其他國家

最多的釋放出５００萬桶，象徵意義大過實際市場效果，但是一個與ＯＰＥＣ抗衡的需求端聯盟

在形成中，這是史無前例的。



＊反市場劍指中期選舉，貨幣現象是源頭＊



他續指，美國此舉失敗的機會大過成功的機會。美國總共擁有６億桶石油的國家戰略儲備，

一次過拿出來８％的儲備出來也不過是杯水車薪。其他參戰盟國各懷鬼胎，象徵性地意思一下而

已；另一些傳統盟國如德國就拒絕加入。

陶博認為，這種做法是反市場的。目前並非戰爭、災害這樣的因素觸發的供需失衡，油價上

升是流動性過剩和經濟活動恢復所造成，其實政府也沒有比市場更好的判斷能力。美國政府放出

儲備的時候還說明會在不久的將來再買回來，這讓投機者更有恃無恐了。

陶冬強調，拜登政府這樣做的主要原因是美國民意，是明年的中期選舉。拜登的民意跌得

很快，不支持率驟升，民主黨在幾個傳統民主黨重鎮的地方選舉中遭受意外挫敗。通貨膨脹和

生活成本已經超過疫情和就業成為美國選舉的最重要議題。「我覺得拜登那麼做，也是逼不得

已。與其做表面文章，不如減少一點不必要的財政赤字，少印一點鈔票。」

對於這次能源價格暴漲，他認為，既有經濟復甦因素，也有能源政策失誤；不過貨幣現象也

一定是主要源頭，「聯儲印了太多錢，資金借錢炒作成本太低。我們只能祈禱今年不是冷冬，不

過對於流動性，政府是可以做事情的。」

