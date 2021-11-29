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29/11/2021 16:00

【專訪】陶冬：拜登釋石油儲備純屬政治把戲，對平抑油價幫助不大

　　《經濟通通訊社２９日專訊》年初至今，全球油價在經濟重開和聯儲放水的雙重助力下，從
５０美元左右節節攀升，最高觸及８５美元，推高美國通脹驚現「６」字頭。瑞信亞太區私人銀
行部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，拜登釋出戰略石油儲備，純屬
政治把戲，對平抑油價幫助不大。
　　他表示，美國政府上周二（２３日）宣布釋放５０００萬桶石油戰略儲備，以平抑高企的石
油價格
；日本、英國、印度等幾個國家也先後宣布賣出石油儲備。但當天石油期貨價格卻不跌反升，
因為美國政府所釋出的石油數量，僅相當於美國兩天半的消費量。
　　全球而言，現時每天消費大約一億桶石油，美國一次過釋放５０００桶，其他盟國加起來不

２０００萬桶，「還不夠石油市場一天的飯量，所以說雷聲大雨點小。」

＊一個與ＯＰＥＣ抗衡的需求端聯盟在形成中＊

　　但陶冬認為，這次行動的意義卻有幾個。首先美國指揮不動ＯＰＥＣ了，指揮不動沙特了。

美國自己動手之前，曾經派部長級的人物，幾次游說沙特，請求增加產能，也曾威脅過不照辦
的話會有後果的，沙特不為所動。美國宣布釋放儲備後，ＯＰＥＣ甚至提出削減產量來平衡供需

　　其次，美國罕見地在非自然災害、非戰爭的情況下釋出儲備石油，以達到平抑油價的目的
。上次美國釋出儲備油，是在２０１１年應對利比亞危機。當時利比亞內戰導致這個石油大國的

油供應幾乎完全消失，那是戰爭狀態，油價大約在每桶１２０美元。
　　第三，拜登政府拉出一個朋友圈，同時拋出儲備，以達到震撼市場的最大效果。其他國家
最多的釋放出５００萬桶，象徵意義大過實際市場效果，但是一個與ＯＰＥＣ抗衡的需求端聯盟
在形成中，這是史無前例的。

＊反市場劍指中期選舉，貨幣現象是源頭＊

　　他續指，美國此舉失敗的機會大過成功的機會。美國總共擁有６億桶石油的國家戰略儲備，
一次過拿出來８％的儲備出來也不過是杯水車薪。其他參戰盟國各懷鬼胎，象徵性地意思一下而
已；另一些傳統盟國如德國就拒絕加入。
　　陶博認為，這種做法是反市場的。目前並非戰爭、災害這樣的因素觸發的供需失衡，油價上
升是流動性過剩和經濟活動恢復所造成，其實政府也沒有比市場更好的判斷能力。美國政府放出
儲備的時候還說明會在不久的將來再買回來，這讓投機者更有恃無恐了。
　　陶冬強調，拜登政府這樣做的主要原因是美國民意，是明年的中期選舉。拜登的民意跌得
很快，不支持率驟升，民主黨在幾個傳統民主黨重鎮的地方選舉中遭受意外挫敗。通貨膨脹和
生活成本已經超過疫情和就業成為美國選舉的最重要議題。「我覺得拜登那麼做，也是逼不得
已。與其做表面文章，不如減少一點不必要的財政赤字，少印一點鈔票。」
　　對於這次能源價格暴漲，他認為，既有經濟復甦因素，也有能源政策失誤；不過貨幣現象也
一定是主要源頭，「聯儲印了太多錢，資金借錢炒作成本太低。我們只能祈禱今年不是冷冬，不
過對於流動性，政府是可以做事情的。」

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