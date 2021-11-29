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29/11/2021 13:06

【ＦＯＣＵＳ】Ｏｍｉｃｒｏｎ突變非末日，對沖大佬押股市看漲

　　【ＦＯＣＵＳ】短短一個周末，觸發全球市場「黑色星期五」的新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ
（奧密克戎），就突破多國旅行禁令，攻破歐洲、澳洲、北美等防線；首張病毒「真身」圖顯示
，其至少有４３個突變，遠高於Ｄｅｌｔａ變種的１８個，恐導致免疫逃逸效應，令傳染性飆升

　　在Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播未來數日或數周呈現出更清晰的指數增長曲線前，好壞消息夾雜：醫
學界有聲音指，在非洲至少已存在兩個月的Ｏｍｉｃｒｏｎ，感染症狀「輕微」且死亡率遠低於
Ｄｅｌｔａ；但另一邊，被寄予厚望的默沙東新冠口服藥，有效性降至３０％，遠低於早期數據
的５０％。

＊新變種料已存在數月，症狀或屬「輕微」＊

　　進化「分支長度」可追溯至去年中的新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，瘋狂突變的程度或令其逃
脫基因測序的監測，在上周經南非病毒學家「捕獲」前，早已存在數月。是否更具傳染性及更致
命？疫苗屏障以及已康復人士的抗體是否注定失效？在答案明確定論之前，保持鎮定顯然至關重
要。
　　全球領先的生物醫學研究機構、位於美國加州的Ｓｃｒｉｐｐｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ的科學家就
指，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種可能在９月底或１０月初就已出現，但過去兩月來，非洲報告的確診數
和死亡人
數均持續下降，情況似乎遠好過ｄｅｌｔａ肆虐的歐洲，或顯示其傳播速度比看起來的要慢。此
外，南非醫學協會主席Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ　Ｃｏｅｔｚｅｅ稱，感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的患
者症狀「輕微」，包括極度疲勞、身體疼痛、頭痛等，甚至可以在家進行保守治療。
　　儘管暫時未知Ｏｍｉｃｒｏｎ變種會否引發高齡人士強烈併發症從而更致命，但億萬富翁、
對沖基金大佬Ｂｉｌｌ　Ａｃｋｍａｎ周一最新表示，如「症狀更輕」的情況屬實，對股市來說
將看漲而非看跌。

＊默沙東輝瑞打頭陣，內地藥廠同研口服藥＊

　　不過，另一邊廂的一則壞消息是，被寄予厚望的默沙東藥廠最新稱，臨床試驗最終數據顯
示，新冠口服藥Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ對降低高風險患者住院與死亡的效果僅３０％　，遠
低於１０月時期中
數據的５０％。而另一款輝瑞研發的新冠口服藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ，２╱３期臨牀試驗顯示可令
住院或死亡風
險降低８５％－８９％，但未知會否蹈默沙東覆輒。
　　從第一階段抗疫封城堵路，到第二階段築起疫苗防線；隨著變種病毒鬼祟出沒、疫情「永
續化」的可能，未來第三階段或進入仰賴特效藥物問世。內地方面，目前進入臨床或申請臨
床的新冠口服藥包括開拓藥業、復星醫藥等研發的普克魯胺，君實生物、旺山旺水生物醫藥研
發的ＶＶ１１６等。
　　儘管人類目前仍處第二階段的疫苗抗疫，但歐盟的大數據就顯示，疫苗接種率愈高，死亡
率愈低。Ｓｏ，前景並非太灰，難怪高盛喊出，「沒有任何理由改變投資組合」。

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