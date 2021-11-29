【ＦＯＣＵＳ】Ｏｍｉｃｒｏｎ突變非末日，對沖大佬押股市看漲

【ＦＯＣＵＳ】短短一個周末，觸發全球市場「黑色星期五」的新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ

（奧密克戎），就突破多國旅行禁令，攻破歐洲、澳洲、北美等防線；首張病毒「真身」圖顯示

，其至少有４３個突變，遠高於Ｄｅｌｔａ變種的１８個，恐導致免疫逃逸效應，令傳染性飆升

。

在Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播未來數日或數周呈現出更清晰的指數增長曲線前，好壞消息夾雜：醫

學界有聲音指，在非洲至少已存在兩個月的Ｏｍｉｃｒｏｎ，感染症狀「輕微」且死亡率遠低於

Ｄｅｌｔａ；但另一邊，被寄予厚望的默沙東新冠口服藥，有效性降至３０％，遠低於早期數據

的５０％。



＊新變種料已存在數月，症狀或屬「輕微」＊



進化「分支長度」可追溯至去年中的新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，瘋狂突變的程度或令其逃

脫基因測序的監測，在上周經南非病毒學家「捕獲」前，早已存在數月。是否更具傳染性及更致

命？疫苗屏障以及已康復人士的抗體是否注定失效？在答案明確定論之前，保持鎮定顯然至關重

要。

全球領先的生物醫學研究機構、位於美國加州的Ｓｃｒｉｐｐｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ的科學家就

指，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種可能在９月底或１０月初就已出現，但過去兩月來，非洲報告的確診數

和死亡人

數均持續下降，情況似乎遠好過ｄｅｌｔａ肆虐的歐洲，或顯示其傳播速度比看起來的要慢。此

外，南非醫學協會主席Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ Ｃｏｅｔｚｅｅ稱，感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的患

者症狀「輕微」，包括極度疲勞、身體疼痛、頭痛等，甚至可以在家進行保守治療。

儘管暫時未知Ｏｍｉｃｒｏｎ變種會否引發高齡人士強烈併發症從而更致命，但億萬富翁、

對沖基金大佬Ｂｉｌｌ Ａｃｋｍａｎ周一最新表示，如「症狀更輕」的情況屬實，對股市來說

將看漲而非看跌。



＊默沙東輝瑞打頭陣，內地藥廠同研口服藥＊



不過，另一邊廂的一則壞消息是，被寄予厚望的默沙東藥廠最新稱，臨床試驗最終數據顯

示，新冠口服藥Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ對降低高風險患者住院與死亡的效果僅３０％ ，遠

低於１０月時期中

數據的５０％。而另一款輝瑞研發的新冠口服藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ，２╱３期臨牀試驗顯示可令

住院或死亡風

險降低８５％－８９％，但未知會否蹈默沙東覆輒。

從第一階段抗疫封城堵路，到第二階段築起疫苗防線；隨著變種病毒鬼祟出沒、疫情「永

續化」的可能，未來第三階段或進入仰賴特效藥物問世。內地方面，目前進入臨床或申請臨

床的新冠口服藥包括開拓藥業、復星醫藥等研發的普克魯胺，君實生物、旺山旺水生物醫藥研

發的ＶＶ１１６等。

儘管人類目前仍處第二階段的疫苗抗疫，但歐盟的大數據就顯示，疫苗接種率愈高，死亡

率愈低。Ｓｏ，前景並非太灰，難怪高盛喊出，「沒有任何理由改變投資組合」。

