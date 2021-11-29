【重拳監管】最高檢：首９月開設賭場犯罪大增，逮捕３﹒７萬人

《經濟通通訊社２９日專訊》最高人民檢察院今日發布檢察機關辦理開設賭場罪案件情況，

今年１至９月，全國檢察機關受理審查逮捕、批准逮捕、受理審查起訴、提起公訴的數據，與

２０１８年至２０２０年三年同期平均辦案數相比較均呈現較大增幅，開設賭場犯罪呈高發態勢

。

最高檢指出，當前開設賭場犯罪相較其他犯罪，涉國（境）外因素多。新型開設賭場犯罪具

有較強的欺騙性和隱蔽性，有不法分子將網絡棋牌類軟件、Ａｐｐ進行包裝，以娛樂、返利等形

式招賭、吸賭。並且，開設賭場犯罪鏈條長、涉案人員多，犯罪集團化特徵明顯。

從檢察機關辦理開設賭場罪的數據看，今年１至９月與２０１８年至２０２０年三年同期平

均辦案數相比較，全國檢察機關批准逮捕１８７３９件３６７８０人，上升１７﹒７９％和

６﹒４％；提起公訴２５１４０件６３２３８人，上升４９﹒２７％和４５﹒７１％。據統計，

２０１８年至今年９月，全國檢察機關共受理審查逮捕１０４６４２件２３４０９５人，批准逮

捕８１４８０件１７１１２１人；受理審查起訴１１４８９５件３０５５５３人，提起公訴

９８０６９件２５５８５０人。（ｃａ）

