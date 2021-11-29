《師傅教路－黃瑋傑》直飲水業務前景佳，中國水務料重點發展

《師傅教路》中國水務（００８５５）主要從事城市供水（提供供水及直飲水之經營及建設

服務）、環保（提供污水處理及排水之經營及建設服務、固廢危廢業務、環衛和水環境治理）、

物業開發及投資。在專注核心業務的同時，集團認為中國管道直飲水業務的前景龐大且符合綠色

低碳發展新理念，預期此類業務將成為集團未來數年的業務發展重點。



＊上半年總收益增２６％，直飲水業務收益大增３﹒６２倍＊



於截至２０２１年９月３０日止上半年度，集團之總收益為６４﹒７２億港元，同比增長

２６﹒１％。按業務分部劃分，城市供水經營及建設分部之收益為５１﹒４５億元，增長

２１﹒４％，分部溢利（包括城市供水、水務相關接駁工程及建設服務）為１９﹒２７億元，增

長１８﹒５％，主要由於出售水量增加、城鄉供水一體化的持續進行以及鼓勵政府和社會資本合

作（ＰＰＰ）模式在水務板塊實施，推動集團獲得更多建設及接駁工程，以及直飲水業務及新的

水務項目帶來之貢獻增加。其中直飲水業務之收益貢獻為２﹒３８億元，較去年同期大幅增長

３６２﹒１％。

環保分部之收益為５﹒９６億元，增長１９﹒２％，分部溢利（包括污水處理及排水經營及

建設、固廢危廢業務、環衛和水環境治理）為１﹒８８億元，大幅增長４２％，主要由於期內取

得更多由供排一體化帶動的建設工程所致。物業業務分部錄得收益３﹒８６億元，分部溢利總額

為９１１０萬元，大幅增長４１﹒７％，主要由於期間物業項目銷售增加所致。



＊高質量健康飲用水需求大，新水價政策激勵加大投資＊



集團上半財政年度ＥＢＩＴＤＡ（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利）為２７﹒３１億

元，增長２０﹒９％；股東應佔溢利為１０﹒１９億元，增長２３﹒４％。隨著國家經濟的發展

和人民生活水平的提高，人們對高質量健康飲用水的需求愈來愈大，整體直飲水行業具有龐大的

增長空間和市場前景。因此，集團將把發展管道直飲水業務作為未來五年重點發展戰略，將管道

直飲水升級為核心主業，大力投資各地管道直飲水業務。今年８月，國家發改委和住建部聯合印

發《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》，通過透明制度建立了促進供水

企業降本增效的激勵約束機制。新的水價政策將更有利於激勵集團加大投資力度，提升管理收益

，獲取合理收益。建議買入價８元，目標９元，止蝕位７﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（

筆者沒有持有上述股票）



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