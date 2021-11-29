《ＥＴＦ透視－張子銘》貨幣政策正常化下的高股息率投資策略

《ＥＴＦ透視》隨著美聯儲局宣布自１１月中開始減少每月的購債規模直至明年中結束，全

球主要經濟體逐步進入貨幣政策正常化階段。在低息環境中表現出色的高股息率策略，面對大環

境的變化是否仍然具有吸引力呢？

高股息率投資策略仍然具有相當的吸引力。以恆生高股息率指數為例，該指數追蹤在港交所

上市的５０隻高淨股息率的股票和╱或房地產投資信託。過去十多年，全球經歷了三次債息上升

周期，即２００８年１１月至２０１０年４月，２０１２年６月至２０１３年８月，以及

２０１６年７月至２０１８年９月。這三個周期中，該指數的整體回報率達到３０９﹒３％，遠

遠超過恆生指數２４９﹒１％的回報率。

在風險調整回報方面，２０１２年１２月至２０２１年１０月，該指數的風險調整後回報率

為０﹒４１，顯著高於恆生指數同期的０﹒２８。風險調整後的回報衡量一項投資在考慮風險程

度後的回報，幫助投資者確定其預期的回報是否值得承擔相關的風險。



＊嚴謹的指數編製＊



恆生高股息率指數的表現優於大市主要受惠於該指數嚴格的編制方法。其成分股必須至少連

續三個財政年度支付現金股息記錄，以及一年歷史波動率排名前２５％的成分股將通過再平衡被

剔除出指數，以避免成分股過度波動。

此外，該指數從恆生綜合指數中挑選出來自九個行業的５０ 隻成分股，可以避免個別行業

和個別股票的特定性風險 ，幫助投資者構建多元化投資組合。

總括而言，我們認為在未來數年緩慢的加息周期中，投資一籃子高股息率股票的收益策略仍

然是一個不錯的選擇。

《未來資產董事及Ｇｌｏｂａ Ｘ ＥＴＦｓ產品專員張子銘》



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