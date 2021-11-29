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即市新聞

29/11/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》病毒？通脹？

　　《缸邊隨筆》上周五，除港股挫逾６００點外，日、歐、美股市都暴跌，有謂是因為南非出
現新病毒──Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，其傳播速度遠超之前的Ｂｅｔａ和Ｄｅｌｔａ病毒。

　　市場擔心的是，又一輪快速病毒感染會帶來經濟衰退，股市會怎樣？會跌，但可能在股市未
跌之前，環球央行又會再推出一輪ＱＥ或類ＱＥ措施，市場資金又會洪水出閘，又會把股市推高
，明確的講是，將在今時漏氣中的股市泡沫又再吹脹，但之後？

　　今時市場已認為銀紙印得太多，再印多些銀紙（ＱＥ）來，是否仍可以「呃」得到投資者？
此一如老火湯與味精湯，一試便知龍與鳳，不用老饕也可以分高下。

　　味精湯是有後遺不舒適感覺的，津巴布韋的億元面額鈔票，解決不了津巴布韋的通脹經濟難
題，只有當津巴布韋改轅易轍，重回穩健貨幣政策，才可把津巴布韋的通脹壓下來，把經濟搞上
去。

　　過去數月，美儲局一直謂通脹是暫時性的，但市場不認同，以今年４月起計，高盛對之後的
通脹估測，月月都見提升，市場可以忍，但物價是不會忍，是會以具體的升來打美儲局的臉。雖
然２０２２年的通脹增幅是較２０２１年的有所回落，但這是因今年的高基數效應，而如果疫情
再烈，供應鏈又再斷裂時，物價就一定再升。那時，估２０２２年通脹會稍回落的估測會落空，
美通脹增幅縱不會高至５％、６％，只要企在２﹒５％上時，即是高於美儲局一直以來謂不可接
受水平時（只接受２％），美儲局的減買債速度和幅度，加息的速度和幅度，將會較任何市場估
計的強和烈。原減買債進程會被視為慢郎中，而市場原估的加息幅度╱速度，會變成急驚風。

　　市場會怎樣了？新女股神的方舟基金走勢，給出啟示，方舟基金於１１月１８日起急跌，為
甚麼？

筆者在１１月１９日《美債息後向》一文，最後兩段是：

　　所以，美國今後加息之途會加快，就算不加快，市場也當你一定會加快，因此２０２１年
１１月１８日之後，還會有哪些投資者賭會減息，美儲局會鴿？

　　當市場於２０２１年１１月１８日統一認為美儲局會鷹時，這就是市場之轉捩點，因為大家
齊心看息是：進、進、進。十年債息一進至２％以上時，美股大件事了。

　　美十年債息何時見２％？不知，但２０２１年１１月１８日，是美股轉捩點之日，應不假了
，投資者該怎做？應是走得快，好世界吧！《資深投資者　石鏡泉》

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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