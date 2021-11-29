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29/11/2021 09:46

【新冠疫苗】陳智思料疫苗護照安排不會一刀切，目的推高接種率

　　《經濟通通訊社２９日專訊》行政會議召集人陳智思表示，若當局擴大「疫苗氣泡」措施，
有助推動長者接種疫苗，又指如果長者接種率偏低，恐怕香港永遠不能通關。
　　另外有消息指，政府正研究推出「疫苗護照」至所有餐飲及表列處所，他表示，有關安排屬
過渡性質，亦不會一刀切，但方向一定是要推高疫苗接種率。（ｂｎ）

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