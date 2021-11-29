【立會選舉】開放蓮塘羅湖福田口岸作票站，選委會界別選民不適用

《經濟通通訊社２９日專訊》立法會選舉將於１２月１９日舉行。港府公布，內地出入境管

制部門已同意在投票日，臨時性啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、

羅湖、福田口岸。內地衞生防疫管理部門同意獲成功登記的選民如在指定管制站投票站投票後隨

即返回內地，可獲豁免內地的集中隔離或醫學監察安排。是次安排只適用於地區直選及功能界別

的選民登記在管制站投票站進行投票，而選舉委員會界別的選民則不適用。



＊名額共１１﹒１萬個，先到先得＊



為確保安排實施有序順暢，安排將採取預先登記制度並會設名額限制，三個管制站投票站的

最高登記名額合共為１１﹒１萬個（分別為香園圍（蓮塘）：３﹒３萬個、羅湖：４﹒２萬個，

以及落馬洲支線（福田）：３﹒６萬個），而名額將以先到先得形式分配。

為免增加管制站投票站的病毒傳播風險，票站會採取全閉環式管理。投票時間結束後，投票

站會轉變成點票站。除已獲編配到管制站投票站的選民、候選人或其代理人及參與選務工作的人

士外，將嚴禁任何人士進出管制站投票站範圍，且不設公眾觀察點票的安排。由於候選人或其代

理人可申請進入票站觀察點票過程，政府認為選舉的公正、公開性已得到充分的保障。



＊選委會界別選民應及早從內地回港投票＊



就選舉委員會界別而言，選舉管理委員會已安排該界別的投票在香港會議展覽中心所設的專

用投票站集中進行，以確保投票及點票程序順暢。因此在這次特別安排下，管制站投票站將不設

選委會界別投票安排。如該界別的選民身在內地，應及早規劃回港行程或透過「回港易」計劃返

港以便在投票日進行投票。



＊本周三起網上登記＊



選舉事務處將為安排特設一個網上登記系統（網址：ｗｗｗ﹒ｒｅｏ－

ｆｏｒｍ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｐｒｅｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ﹒ｈｔｍ）並於本周三（１日）上

午九時起開始運作，直至下周三（８日）下午六時。登記的選民須選擇欲前往投票的管制站投票

站（即香園圍、羅湖、或落馬洲支線其中之一），而一經確認後。選民於網上登記系統預約時，

亦須選擇選舉當天的指定時段（按每小時算）進行投票，以便有關部門作相應安排及人流管理。

在提交登記申請後，選民會獲發一個參考編號。選舉事務處會於３天內以短訊及╱或電郵形

式向有關選民發出「登記結果通知書」，選民在接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可

透過安排於有關管制站投票站投票。



＊須持認可核酸檢測證明，並出示內地綠色健康碼＊



獲確認登記成功後，選民須在投票日入境香港前４８小時內到內地任何一間獲國家衞生健康

委員會認可的核酸檢測機構進行２０１９冠狀病毒病核酸檢測，並在離開內地及入境香港時出示

有效的核酸檢測陰性結果證明。此外，有關選民亦須出示內地綠色健康碼。而內地中高風險地區

人員、有１４天內高風險地區所在地市（直轄市為區）旅居史人員、三個月內確診２０１９冠狀

病毒病人員，則不得前往管制站投票站進行投票。另外，在１４天內有中風險地區所在地市（直

轄市為區）旅居史人員，則須現場按指示使用單獨通道。（ｃｌ）

