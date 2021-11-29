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29/11/2021 16:58

【立會選舉】曾國衞：口岸設票站為方便選民，否認推高投票率

　　《經濟通通訊社２９日專訊》立法會選舉下月舉行。政府較早前表明，將會設立邊境票站，
讓居於內地的港人投票。政制及內地事務局局長曾國衞表示，是次安排只是純粹協助內地選民返
港投票，如無疫情內地港人亦可自由回港投票，強調是次安排完全無考慮投票率問題，純粹按社
會要求和選民意願而推出有關投票率，又指有關安排是因疫情關係的一次性做法，日後會否採取
這方面安排則要視乎屆時的情況。他表示，政府並無就選民人數設下任何指標。

＊「通常居住香港」法定要求不能一刀切＊

　　被問到內地港人選民會否不符合「通常居住於香港」的法定要求，曾國衞認為，不應把有關
概念一刀切，強調選民是否「通常居住於香港」，須按法庭案例、考慮各相關因素才作出決定，
當中包括須考慮有關人士離港理由、離港時間長短、與香港是否仍有緊密連繫等。他又強調選舉
事務處就處理相關事宜上有恒常做法，包括每年在選民登記周期中也會作出資格審查。

＊香港以外的舞弊行為，亦受法律監管＊

　　他又提到選舉（舞弊及非法行為）條例所管轄的範圍不只於香港，若相關行為發生在香港以
外的地方，也會受法律所監管。
　　他又解釋，當局決定於羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸設立
票站，因這些口岸本身已因疫情停運，如在其他運作中的口岸，可能會增加風險，因分流他們和
一般返港旅客有實際困難，加上這些口岸的交通也較便利。（ｈｙ）

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