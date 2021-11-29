【企業盈警】高雅光學（００９０７）料中期虧損增至６４００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》高雅光學（００９０７）公布，預期截至９月３０日止中期應

佔淨虧損由去年同期的３４０萬元將大幅增加至約６４００萬元。

該集團指，該淨虧損增加主因期內授予的購股權導致一次性和非現金股份支付費用約

５３３０萬元。

該集團定於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

