《日入而息》理想汽車上季經調整盈利大增，順豐同城明起招股

《今天重點》

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理想汽車（０２０１５）第三季淨虧損２１５０萬元人民幣，經調

整淨利潤３﹒４億元人民幣

恒指公司推ＥＳＧ篩選指數、低碳指數及可持續發展指數；恒指公

司料市場會研究推出新指數的投資產品

順豐同城（０９６９９）明日起招股，入場費３６２８元；順豐同

城：反壟斷對公司有利，配送行業發展可期

陳肇始稱明白安心出行令部分人不便，正制訂替代方案；暫看不到

新變種病毒個案會影響與內地通關；本港Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入個案

增至３宗，未有進入社區

羅湖等三口岸設票站名額１１﹒１萬，周三起登記；曾國衞稱口岸

設票站為方便選民，否認推高投票率

花樣年（０１７７７）轉讓北京兩項目股權回籠資金，據報由旭輝

接盤

據報中國奧園（０３８８３）第三筆１﹒５億人幣私募債獲得展期

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《即日市況》

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恒指低收２２８點報２３８５２，科指跌５２點報６０９９

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒０４％，煙草、抗病毒概念股撐市

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《美元匯價》

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除非避險需求續升，美元兌日圓跌幅應有限

歐元最新報１﹒１２９０╱９３，日圓最新報１１３﹒４４╱４６

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《公司業績》

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中國水務（００８５５）中期純利按年增２３％，派息１６仙

莊臣（０１９５５）半年純利跌１８﹒２％至６７４３萬元，不派

息

莊士機構國際（００３６７）中期多賺４﹒８倍至２﹒８７億元，

中期息２仙

六福集團（００５９０）中期純利按年升１﹒２５倍，派息０﹒５

５元

ＥＰＳ創健科技（０３８６０）中期盈轉虧５６０萬元，不派息

中國海外諾信（００４６４）中期虧損擴大至１３０６﹒９萬元，

不派息

中國燃氣（０３８４）中期純利跌１９％，派息１０仙

樂享集團（０６９８８）首九個月收益按年升６１﹒０７％

理想汽車（０２０１５）第三季淨虧損２１５０萬元人民幣，經調

整淨利潤３﹒４億元人民幣

迪臣發展（００２６２）中期虧損收窄至８３４﹒７萬元，不派息

興利集團（００１１４）中期盈轉虧蝕３１３８萬元，派中期息３

仙

歐舒丹（００９７３）中期純利升３倍至５９８９萬歐元，不派息

世紀娛樂（００９５９）中期虧損擴大至２０８１萬元，不派息

維珍妮（０２１９９）中期虧轉盈賺２﹒５億元，派息６﹒８仙

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《公司資訊》

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環聯連訊（０１４７３）以８００萬元人民幣入股精控集成半導體

美亞控股（０１１１６）肖立波獲委任為公司首席執行官

太陽娛樂（０８０８２）大股東周焯華的個人事務對集團無重大影

響

海福德集團（００４４２）公布多項人事變動，蘇志一辭任主席職

務，蘇樹輝接任

騰訊（００７００）《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》全球總收入超過

７０億美元

小米（０１８１０）向北高院訴爭酒類「米家」商標，二審被駁回

碧瑤綠色（０１３９７）附屬簽訂到戶回收服務綠色計劃諒解備忘

錄

證監會表示森松國際（０２１５５）股權高度集中

馬永生獲委任為中石化（００３８６）董事長，辭任總裁

順豐同城（０９６９９）明日起招股，入場費３６２８﹒２元

中信股份（００２６７）透過澳大利亞子公司收購西澳州磁鐵礦開

採權

北海康成製藥（０１２２８）明起招股，入場費約１２３０３元

中海油（００８８３）宣布英國北海Ｂｕｚｚａｒｄ油田二期投產

匯豐表示年初至今中小企新客戶增速達雙位數

大華銀行表示大灣區企業冀在東盟尋找中心點生產及出口貨物

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《神州民企》

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中國燃氣（００３８４）與三峽投資訂立戰略合作協議

醫渡科技（０２１５８）宏觀政策支持行業發展，非常重視數據安

全

太陽城集團（０１３８３）今早停牌，主席周焯華遭逮捕；周焯華

承認海外架設賭博平台，將依澳門法律偵辦

據報中國奧園（０３８８３）第三筆１﹒５億人幣私募債獲得展期

花樣年（０１７７７）轉讓北京兩項目股權回籠資金，據報由旭輝

接盤

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《中國要聞》

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上海發文支持浦東培育國際化數據產業

上海應屆研究生在五大新城及臨港就業可直接落戶

國家能源局表示中國風電併網裝機容量突破３億千瓦

前天津泰達足球俱樂部董事長董文勝接受審查調查

人行研究局王信稱密切關注歐美貨幣政策可能收緊影響

深圳明年起月薪最低工資標準升７％至２３６０元人幣

上交所將與柬交所在多方面展開合作

上證５０等指數將進行定期調樣

人行１０００億逆回購利率持平，今投放５００億元

第六批國家藥品集採後，胰島素平均降價４８％

市場監管總局與聯合國工業發展組織簽合作諒解備忘錄

機構料１１月製造業ＰＭＩ小幅回升，工業生產略回暖

１０月末內銀總資產同比增８﹒４％，負債增８﹒３％

傳光大證券前董事長薛峰被查，或涉ＭＰＳ併購失敗案

發改委表示煤企建議盡快建立長效機制引導煤價合理運行

芒果超媒斬獲中移動３５億元大單

第二批ＲＥＩＴｓ「一日售罄」，配售比或低於１０％

上海上周新房供應大爆發，預計成交將在一二周內回補

中證監表示加大對資本市場違法行為執法力度

證券期貨行政執法當事人承諾制度明年施行

前三季度上海旅遊業待客人次恢復到２０１９年的八成

廣汽集團表示旗下廣汽埃安推進混改，引入戰投尋求上市

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，立陶宛國會議員訪問團昨抵台灣

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《其他消息》

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羅湖等三口岸設票站名額１１﹒１萬，周三起登記

劉卓裕稱郵遞選舉廣告遲遲未獲批，要求選管會跟進

曾國衞稱口岸設票站為方便選民，否認推高投票率

盧文端稱中央冀泛民與新選制並行，勿將活棋推向死局

開放蓮塘羅湖福田口岸作票站，選委會界別選民不適用

市建局表示正在油旺兩區物色較具規模的重建項目，進行工程技術

研究

林鄭訪武漢參觀港資醫院和出席鄂港合作會議

據報新聞處處長鄭偉源周五離任，由副處長吳綺媚暫代

梁兆基稱吸納深圳人才是推動本港科技產業較快方法

傳簡啟恩接任警務處國安處長呼聲高

ＯｐｅｎＲｉｃｅ與星展香港合作，可以一扣即享對銷帳單金額

互聯網專業協會舉行理事會就職禮，薛永恒指本港創科迎來黃金時

代

創科局表示港深創新及科技園首批樓宇預計２０２４年底起落成

調查指近六成大灣區企業未來三年考慮到東盟開展或進一步拓展業

務

恒指公司推ＥＳＧ篩選指數、低碳指數及可持續發展指數

中原表示十大屋苑錄１２宗成交，按周回落２５％

深股通額度全日用５０億元；滬股通額度全日用２２億元，陸股通

淨流入近３３億元

恒指公司料市場會研究推出新指數的投資產品

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《大國博弈》

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國家市監局表示將商業秘密保護作為反不正當競爭著力點

報道指盈富邀資產管理商提建議，料為換經理人鋪路

美企對特定視頻處理裝置及智能電視提３３７調查申請

官媒稱從未邀請美政客赴冬奧，外交部籲擺正自身位置

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《重拳監管》

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中信證券表示電子煙行業步入「有法可依」合法監管時代

新華社表示互聯網廣告或將面臨新規

最高檢表示首９月開設賭場犯罪大增，逮捕３﹒７萬人

霧芯科技表示將積極落實煙草專賣法修訂電子煙監管要求

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《新冠肺炎》

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本港Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入個案增至３宗，未有進入社區

本港新增３宗輸入個案，包括芬蘭航空機組人員

上海今起下調核酸檢測價格至４０元人民幣

中金表示新變種病毒影響待驗證，未來２－３周至關重要

今年北京馬拉松賽取消，選手保留名額至明年

傳當局研究擴大疫苗氣泡，堂食及多項文康設施適用

內地專家回應奧密克戎變種病毒：仍需進一步觀察

內蒙古滿洲里首輪核酸檢測共檢出６０份陽性樣

平機會建議政府開發多種工具方便使用安心出行

康希諾等國內外疫苗商已對奧密克戎變異株展開評估

日本明起禁外國旅客入境，新加坡暫緩中東航空氣泡

消息指通關延至１２月下旬，力爭名額多於１０００個

許樹昌稱只要Ｏｍｉｃｒｏｎ不流入社區，不影響通關

外交部表示注意到變異病毒，對來華人員採必要防禦措施

陳肇始稱明白安心出行令部分人不便，正制訂替代方案；暫

看不到新變種病毒個案會影響與內地通關

林鄭稱中國抗疫經驗體展現擔當和制度優勢

聯合國料今年全球旅遊業損失２萬億美元

陳智思料疫苗護照安排不會一刀切，目的推高接種率

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