《運籌帷幄－梁業豪》投資者對資金流向的重大誤解

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。我們分析大市、板塊與個別證券的時候，除了投

資氣候、基本因素與技術因素外，市場心理與資金流向亦屬重要。談到資金流向，一般投資者會

理解為比較流入的資金與流出的資金。如果筆者說：「某天流入大市、某個板塊或某個別證券的

資金較流出的多。

」，大家的回應應該是：「廢話！」。此話何解？不是很多人都這樣說的嗎？

首先，多人說、多人用的，不一定是對的。試想，某股票多散戶買，只有數目明顯較少的大

戶在沽，各位會認為散戶最終可成功合力擊倒大戶嗎？不要太天真吧！只要大家作獨立思考，不

人云亦云，應不難想得到，於同一交易時段內，流入與流出大市，板塊或個別證券的資金是完全

相同的，因所有交易都涉及買家和沽家，前者付出的資金應等同後者收取的資金（未計算交易使

費）。那麼，投資者該如何正確分析資金流向呢？明天續談。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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