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即市新聞

30/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》投資者對資金流向的重大誤解

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。我們分析大市、板塊與個別證券的時候，除了投
資氣候、基本因素與技術因素外，市場心理與資金流向亦屬重要。談到資金流向，一般投資者會
理解為比較流入的資金與流出的資金。如果筆者說：「某天流入大市、某個板塊或某個別證券的
資金較流出的多。
」，大家的回應應該是：「廢話！」。此話何解？不是很多人都這樣說的嗎？
　　首先，多人說、多人用的，不一定是對的。試想，某股票多散戶買，只有數目明顯較少的大
戶在沽，各位會認為散戶最終可成功合力擊倒大戶嗎？不要太天真吧！只要大家作獨立思考，不
人云亦云，應不難想得到，於同一交易時段內，流入與流出大市，板塊或個別證券的資金是完全
相同的，因所有交易都涉及買家和沽家，前者付出的資金應等同後者收取的資金（未計算交易使
費）。那麼，投資者該如何正確分析資金流向呢？明天續談。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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