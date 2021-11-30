《套期保值－蕭猷華》恒指短期下試２３０００點機會高

《套期保值》恒指昨天（２９日）下跌２２８點，收２３８５２點，最低見２３７７４點，

藍籌股中，美團（０３６９０）跌幅最大，下挫７％，收報２４５元。隔晚美股反彈，道指上升

２３６點，收３５１３５點，納指上升２９１點，或１﹒９％，收１５７８２點，羅素２０００

指數下跌０﹒２％，至２２４１點。

美國總統拜登表示，不會因為Ｏｍｉｃｒｏｎ變種新冠病毒，而實施封關措施，經濟封鎖目

前不在考慮範圍內，股市隨即反彈。市場暫時仍不確定變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播率、死亡

率有幾高。上周五（２６日）投資者因恐懼變種病毒再次窒礙環球經濟復甦，紛紛拋售股票。不

過，科學家們仍在繼續研究這種變異病毒，據世界衛生組織稱，初步證據表明，這種菌株有更高

的再感染風險。在英國、以色列、比利時、荷蘭、德國、意大利、澳洲、香港等地都發現了該病

毒。

港股ＡＤＲ偏軟，阿里巴巴（０９９８８）跌穿１３０元，騰訊（００７００）跌至

４５６﹒６０元，筆者認為恒指短期仍然向淡，料跌穿２３６８１點機會高，大量牛證重貨區在

２３４００至２３６００點、和２３０００點，慎防大戶「屠牛」，投資者暫時保持內心，不要

隨便撈底。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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