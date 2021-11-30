《缸邊隨筆－石鏡泉》無有怕﹒買啦！

《缸邊隨筆》Ｏｍｉｃｒｏｎ新毒王一現，環球金融市場都跌，但高盛、中國的十大券商都

話無有怕，買啦！



發現Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒的南非醫生也表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ不是很毒，只是感染人速度快

。但到目前為止，發現被感染者病情不重，可能有些咳、肌肉痛、有些攰，未必喪失嗅覺和味覺

。一般病兩三日便ＯＫ（ＯＫ，不代表無後遺症），不一定要入院住，在家休息便可以了，亦因

此，大行便話「無有怕，買啦！」。但請留意，大行不是醫生，他們只看市，不看病，後遺症及

持續變種是要擔心的。Ｄｅｌｔａ有兩點刺點可作變異感染用，Ｏｍｉｃｒｏｎ有３０多個刺點

，究竟會不會變出「毒王」來，筆者不知。就連製造疫苗的輝瑞、Ｍｏｒｄｅｒｎａ等都謂要觀

看多幾周始知，反之股票行就認為Ｏｍｉｃｒｏｎ不礙市，你信不信？



筆者會看：



（１）Ｏｍｉｃｒｏｎ會否迅速在全球擴散。



藥廠話要１００日後始望有疫苗。１００天？看屆時有幾多人已中招。



（２）發現新病毒的南非醫生謂，中招的，都是未打過疫苗的。



（３）繼以色列、日本之後，還有哪個國家會封關？如封關國家愈來愈多，供應鏈將會再斷，咁

就乜行叫買都無行。



（４）看美股昨晚會怎表現，咁叻，升番９００點吖。如果今周都升唔到９００點，就要考慮另

個情況。



（５）１１月（不是１０月）始是美股股災月。１１月多股災，必有其因，明天談。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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