  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2021 08:27

《新股上市》北海康成入場費約１２３０２元，藥明生物基投之一

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北海康成－Ｂ（０１２２８）在港上市，全球發售
５６２５﹒１萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周五（３日）中午公開招股，
招股價１２﹒１８元，一手１０００股「入場費」為１２３０２﹒７４元。該股１２月１０日掛
牌，聯席保薦人大摩及富瑞。
　　北海康成專注於罕見病的生物醫藥公司，致力於研究、開發及商業化生物科技療法。
　　北海康成引入７名基石投資者，合共認購６０００萬美元（約４﹒６７億港元）股份，投資
者包括ＲＡ　Ｃａｐｉｔａｌ、Ｈｕｄｓｏｎ　Ｂａｙ基金、Ｊａｎｕｓ　Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ
、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｔｌａｎｔｉｃ、藥明生物（０２２６９）旗下基金、瑞華資本及私人投
資者Ｂｅｌｉｎｄａ　Ａ﹒　Ｔｅｒｍｅｅｒ。
　　北海康成預期淨額集資約６﹒０４億元，當中約４５﹒４％用於核心產品候選藥物
ＣＡＮ００８（一種糖基化融合蛋白，用於治療膠質母細胞瘤（ＧＢＭ））的現有及日後研發；
約２４﹒０％用於主要產品及候選產品提供資金；約１２﹒０％用於為ＣＡＮ２０１、
ＣＡＮ２０２及其他基因治療候選藥物的現有及日後研發。（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/11/2021
【虛幣世界】市場對於新病毒憂慮漸減，加密貨幣市場反彈
香港政情29/11/2021
【立會選舉】羅湖等三口岸設票站名額11.1萬　周三起登記
財經熱話29/11/2021
順豐同城明日起招股　入場費3628元
財經熱話29/11/2021
【ＥＳＧ】恒指公司推ESG篩選指數、低碳指數及可持續發展指數
大行報告29/11/2021
Omicron來襲　摩通削航空股兩成目標價
中國故事29/11/2021
《神州經脈》工業企業利潤增速加快　電子煙納入監管　滬指微跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金