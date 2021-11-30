《新股上市》北海康成入場費約１２３０２元，藥明生物基投之一

《經濟通通訊社３０日專訊》北海康成－Ｂ（０１２２８）在港上市，全球發售

５６２５﹒１萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周五（３日）中午公開招股，

招股價１２﹒１８元，一手１０００股「入場費」為１２３０２﹒７４元。該股１２月１０日掛

牌，聯席保薦人大摩及富瑞。

北海康成專注於罕見病的生物醫藥公司，致力於研究、開發及商業化生物科技療法。

北海康成引入７名基石投資者，合共認購６０００萬美元（約４﹒６７億港元）股份，投資

者包括ＲＡ Ｃａｐｉｔａｌ、Ｈｕｄｓｏｎ Ｂａｙ基金、Ｊａｎｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ

、Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ、藥明生物（０２２６９）旗下基金、瑞華資本及私人投

資者Ｂｅｌｉｎｄａ Ａ﹒ Ｔｅｒｍｅｅｒ。

北海康成預期淨額集資約６﹒０４億元，當中約４５﹒４％用於核心產品候選藥物

ＣＡＮ００８（一種糖基化融合蛋白，用於治療膠質母細胞瘤（ＧＢＭ））的現有及日後研發；

約２４﹒０％用於主要產品及候選產品提供資金；約１２﹒０％用於為ＣＡＮ２０１、

ＣＡＮ２０２及其他基因治療候選藥物的現有及日後研發。（ｍｈ）

