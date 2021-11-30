  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2021 08:53

匯控倫敦購近６５０萬股涉２﹒８３億元，連續２５個交易日回購

　　《經濟通通訊社３０日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（２９日）通過向摩根士丹利
購入約６４９﹒６９萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒１５１０至４﹒２３７０英鎊，總值
２７２４﹒３９萬英鎊（約２﹒８３億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
　　匯控連續２５個交易日回購股份，合共約７８７７萬股。（ｍｈ）

　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/11/2021
【虛幣世界】市場對於新病毒憂慮漸減，加密貨幣市場反彈
香港政情29/11/2021
【立會選舉】羅湖等三口岸設票站名額11.1萬　周三起登記
財經熱話29/11/2021
順豐同城明日起招股　入場費3628元
財經熱話29/11/2021
【ＥＳＧ】恒指公司推ESG篩選指數、低碳指數及可持續發展指數
大行報告29/11/2021
Omicron來襲　摩通削航空股兩成目標價
中國故事29/11/2021
《神州經脈》工業企業利潤增速加快　電子煙納入監管　滬指微跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金