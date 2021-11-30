匯控倫敦購近６５０萬股涉２﹒８３億元，連續２５個交易日回購

《經濟通通訊社３０日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（２９日）通過向摩根士丹利
購入約６４９﹒６９萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒１５１０至４﹒２３７０英鎊，總值
２７２４﹒３９萬英鎊（約２﹒８３億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控連續２５個交易日回購股份，合共約７８７７萬股。（ｍｈ）
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