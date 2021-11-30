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即市新聞

30/11/2021 09:05

《專家之言－李偉傑》變種病毒震散環球股市，藥廠速回應料減震盪

　　《專家之言》世界衛生組織將近期發現南非變種病毒名為Ｏｍｉｃｒｏｎ，並界定為「值得
關注」，並指新病毒有更高的感染風險，消息上周震散環球股市，雖然病毒變種並不是新鮮事，
但在美國、英國、歐洲及部分亞洲地區早前放鬆防疫措施下，到底會帶來幾大的病毒擴散又或者
會否再次加強防疫措施，影響經濟成為大市下跌主因，而中國內地及本港以「清零」為目標，相
信對中港兩地股市持續影響度會較細，周末期間美國藥廠輝瑞與ＢｉｏＮＴｅｃｈ強調已經進行
研究，有能力在六周內調整信使核糖核酸（ｍＲＮＡ）技術研發出的新冠疫苗以應對新變種病毒
株的變化，預計１００天內交付調整好的疫苗，在今次藥廠迅速回應下，相信外圍股市震盪力將
降低，加上在變種疫情的影響下，有機會減慢美國收水步伐預期。

＊捱過疫情及政策面收緊，港股才可藉粉飾櫥窗突破＊

　　港股近日除了受變種疫情問題影響外，內地科網監管陰霾持續，同時企業業績公布後，股價
表現未如理想，亦對疲弱的港股雪上加霜，暫時下方位置２３６００至２３８００會有重要支持
，但假如失守的話下方支持位已接近２３０００點或以下水平，不過上周已提及現時寄望１２月
尾在基金「粉飾櫥窗」效應下，有望開始突破，但現時先要捱過疫情變化以及政策面收緊這兩道
壓力，短線上方在２５０００點至２５５００點見初步阻力。《財經評論員　李偉傑》（筆者為
證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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