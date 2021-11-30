【理想歸理想】理想業績無可挑剔，蔚來較失色，蔚小理執位？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒３０日報道》蔚來（美︰ＮＩＯ）、小鵬（０９８６８）及理想

（０２０１５）（俗稱蔚小理）三家造車新勢力先後公布第三季業績，市場今日焦點落在最新放

榜的理想汽車上。理想汽車季內表現理想，不僅淨虧損顯著收窄，淨利潤更按年大增２０倍，毛

利率按年增加３﹒５個百分點，刺激股價半日逆市升逾２％。專家將小鵬與理想一拼比較，看好

理想前景，難道蔚小理或要執位？



＊蔚來小鵬營運數據相形失色＊



隨理想汽車隔晚公布第三季業績，蔚小理完成放榜。三家造車新勢力中，僅在美國上市的蔚

來龍頭地位力保不失，第三季營收年增１１６﹒６％至９８﹒０５億元（人民幣﹒下同），優於

市場預期。不過仔細比較營運數據，可見理想潛力不容忽視。

理想第三季收入總額為７７﹒８億元，按年增加２１０％，跑贏小鵬和蔚來。毛利率方面，

理想亦以高達２３﹒３％位列榜首。單計汽車毛利率，理想為２１﹒１％，蔚來為１８％，而小

鵬汽車則墊底，僅１３﹒６％。

此外，汽車交付量自然是的重要指標，第三季蔚來銷量增速放緩，理想與小鵬的交付量按年

增長分別為１９９％及１６６％，至２５１１６輛及２５６６６輛，超越蔚來僅１００％的增長

，以及２４４３９輛的交付量。

綜合而言，理想汽車淨虧損收窄幅度最高，同比減少７９﹒９％，環比減少９０﹒９％；蔚

來淨虧損同比下降２０﹒２％，環比增長４２﹒３％；小鵬淨虧損同比增加３８﹒８％，環比增

加３３﹒５％。小鵬和蔚來相對遜色。



＊理想汽車前景看高一線＊



值得留意，小鵬與理想於在第三季先後赴港第二上市，因此較常被相提並論。輝立證券董事

黃瑋傑相對看好理想。

他今早在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上指出，

理想的數據反映其經營成本控制得宜，直言業績「挑剔位不多」。理想目前擁１５３家零售中心

，較小鵬２７１家門店少近一半，但汽車銷售量仍與小鵬不相伯仲，相信只要理想未來擴大零售

網絡，將會對賣車方面有更大支持作用。補充一點，小鵬汽車目前已推出４款車型，理想雖然只

有一款理想Ｏｎｅ，但業績同樣亮麗。

雖然理想於第四季汽車交付量及收入展望的升幅均見放緩，但黃瑋傑認為，只是反映缺芯及

產能問題，強調公司目前透過收購及擴建加強自身產能，前景仍可看高一線。事實上，理想在北

京製造基地上月已正式開工，預計２０２３年可投入運營製造豪華電動車。另外，公司月內最新

收購常州車和進標準廠房建設有限公司，以獲取公司於常州製造基地的土地使用權和廠房。



＊大市未見底，理想資金流向轉差＊



理想歸理想，買入與否還需看市場氣氛。恒指的９天ＲＳＩ早已率先跌低於恒指於前低位

２３６８１時的水平，已預視恒指跌穿２３６８１機會大。恒指今早已低見２３５０４，午後跌

勢加劇，日中低見２３１７８，為去年９月２５日創下的２３１２４以來最低。

小鵬汽車於本月２３日收市後公布業績，其後曾炒高近１５％至２１７元，惟目前已回吐逾

７％。而理想昨日績前偷步已升逾４％，今早一度再升近半成，高見１３６元，午後升幅略見收

窄。截至下午１時０５分，僅升近２％，報１３２﹒１元；錄得逾１４７９萬資金淨主動賣出，

佔成交金額逾２２％，整體及大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率分別為

３８：６２及０：１００，較過往五個交易日平均的５９：４１及９８：２明顯轉差，反映理想

沽家態度進取，投資者入市前需注意。

